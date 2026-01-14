Amran Usul Tambahan Anggaran Rp5,1 Triliun untuk Pulihkan Pertanian Sumatera

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengusulkan tambahan anggaran untuk pemulihan sektor pertanian di sejumlah titik di wilayah Sumatera pasca bencana banjir bandang. Di hadapan Komisi IV DPR RI dalam Rapat Kerja yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/1/2026), Mentan Amran meminta tambahan anggaran sebesar Rp5,1 triliun.

“Kementerian Pertanian berupaya membantu memulihkan sektor pertanian di ketiga provinsi terdampak pasca bencana, baik dengan mengoptimalkan anggaran APBN 2026 yang tersedia maupun dengan mengusulkan anggaran tambahan apabila memungkinkan,” ujar Mentan Amran.

Dia merinci, dari total usulan Rp5,1 triliun, anggaran terbesar akan dialokasikan untuk rehabilitasi tambahan lahan sawah sebesar Rp3,4 triliun.

Selain itu, dana juga diusulkan untuk rehabilitasi kawasan perkebunan Rp456,4 miliar, bantuan benih hortikultura Rp19,1 miliar, penyediaan pakan ternak Rp262,8 miliar, sarana dan prasarana pertanian Rp674,7 miliar, serta rehabilitasi bangunan dan sarana penunjang lainnya sebesar Rp291 miliar.

“Pada kesempatan ini kami memohon dukungan pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI untuk mendukung alokasi tambahan anggaran dalam rangka mempercepat pemulihan pasca bencana,” ujarnya.

Amran menambahkan, Kementerian Pertanian sebenarnya telah menyiapkan anggaran APBN 2026 sebesar Rp1,49 triliun yang siap digulirkan untuk penanganan dampak bencana. Anggaran tersebut mencakup rehabilitasi lahan sawah, bantuan benih tanaman pangan, rehabilitasi kawasan perkebunan, serta penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk, dan pestisida.