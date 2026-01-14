Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Amran Usul Tambahan Anggaran Rp5,1 Triliun untuk Pulihkan Pertanian Sumatera  

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |17:46 WIB
Amran Usul Tambahan Anggaran Rp5,1 Triliun untuk Pulihkan Pertanian Sumatera  
Mentan Amran (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengusulkan tambahan anggaran untuk pemulihan sektor pertanian di sejumlah titik di wilayah Sumatera pasca bencana banjir bandang. Di hadapan Komisi IV DPR RI dalam Rapat Kerja yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/1/2026), Mentan Amran meminta tambahan anggaran sebesar Rp5,1 triliun.

“Kementerian Pertanian berupaya membantu memulihkan sektor pertanian di ketiga provinsi terdampak pasca bencana, baik dengan mengoptimalkan anggaran APBN 2026 yang tersedia maupun dengan mengusulkan anggaran tambahan apabila memungkinkan,” ujar Mentan Amran.

Dia merinci, dari total usulan Rp5,1 triliun, anggaran terbesar akan dialokasikan untuk rehabilitasi tambahan lahan sawah sebesar Rp3,4 triliun.

Selain itu, dana juga diusulkan untuk rehabilitasi kawasan perkebunan Rp456,4 miliar, bantuan benih hortikultura Rp19,1 miliar, penyediaan pakan ternak Rp262,8 miliar, sarana dan prasarana pertanian Rp674,7 miliar, serta rehabilitasi bangunan dan sarana penunjang lainnya sebesar Rp291 miliar.

“Pada kesempatan ini kami memohon dukungan pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI untuk mendukung alokasi tambahan anggaran dalam rangka mempercepat pemulihan pasca bencana,” ujarnya.

Amran menambahkan, Kementerian Pertanian sebenarnya telah menyiapkan anggaran APBN 2026 sebesar Rp1,49 triliun yang siap digulirkan untuk penanganan dampak bencana. Anggaran tersebut mencakup rehabilitasi lahan sawah, bantuan benih tanaman pangan, rehabilitasi kawasan perkebunan, serta penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk, dan pestisida.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191655/minyak_goreng-mT7V_large.jpg
Amran Tertibkan Minyak Goreng di Atas HET, YLKI: Beri Efek Jera ke Produsen Nakal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191312/mentan_amran-QISD_large.jpg
Amran Tindak Tegas 2 Produsen Minyak Goreng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188721/beras_bantuan_sumatera-l6PX_large.jpg
Kementan Minta Masyarakat Kawal Ketat Bantuan Beras Senilai Rp16 Miliar untuk Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187300/mentan_di_rapimnas_kadin-ocM6_large.jpg
Amran Minta Perizinan Usaha Dipermudah, Ini Alasannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185600/mentan_amran-G4Bu_large.jpg
Serapan Anggaran Kementan Baru 72 Persen, Mentan Ungkap Alasannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/320/3185401/mentan-lfTM_large.jpg
Mentan Bongkar Beras Impor Ilegal 250 Ton, Diduga Milik Multazam Sabang Group
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement