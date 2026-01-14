Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Antam Tegaskan Tidak Ada Ledakan di Tambang Bogor, Kabar Hoaks

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |18:12 WIB
Antam Tegaskan Tidak Ada Ledakan di Tambang Bogor, Kabar Hoaks
Antam Tegaskan Tidak Ada Ledakan di Tambang Bogor, Kabar Hoaks. (foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) menegaskan bahwa kabar ledakan di area tambang mereka di Bogor adalah tidak benar atau hoaks, termasuk isu ratusan orang terjebak di dalam tambang.

Corporate Secretary Antam, Wisnu Danandi, menjelaskan bahwa video yang beredar di media sosial merupakan dokumentasi penanganan kondisi teknis di area tambang bawah tanah. Penanganan tersebut telah diantisipasi dan dilaksanakan sesuai prosedur keselamatan serta standar operasional perusahaan.

“Video yang beredar merupakan dokumentasi penanganan kondisi teknis di area tambang bawah tanah yang telah diantisipasi dan ditangani sesuai prosedur keselamatan dan standar operasional perusahaan, termasuk pengaturan ventilasi dan pengamanan area kerja,” ujar Wisnu saat dikonfirmasi, Rabu (14/1/2025).

“Kondisi tersebut tidak berdampak pada keselamatan karyawan Antam, dan seluruh aktivitas operasional perusahaan berada dalam kondisi terkendali,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa seluruh aktivitas operasional Antam tetap berjalan normal dan terkendali, serta tidak ada kejadian ledakan maupun karyawan yang terjebak di dalam area tambang.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
