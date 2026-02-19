Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Antam Hari Ini Naik Jadi Rp2.916.000 per Gram

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |09:24 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini Naik Jadi Rp2.916.000 per Gram
Harga emas Antam (ANTM) naik pada hari ini, Kamis (19/2/2026). (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) naik pada hari ini, Kamis (19/2/2026). Emas Antam naik Rp4.000 menjadi Rp2.916.000 per gram, setelah sebelumnya turun.

Sejalan dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp5.000 ke Rp2.694.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Setiabudi One, Jakarta Selatan. Adapun di laman resmi tersebut untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP No.49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 tahun 2023 dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku) dan akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT ANTAM Tbk sebagai Penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.508.000
Emas 1 gram: Rp2.916.000
Emas 2 gram: Rp5.782.000
Emas 3 gram: Rp8.655.000
Emas 5 gram: Rp14.395.000
Emas 10 gram: Rp28.710.000

 

