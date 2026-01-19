IHSG Hari Ini Dibuka Naik ke Level 9.098

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka naik 0,26 persen ke level 9.098 pada hari ini, Senin (19/1/2026). Semenit berjalan, indeks sempat menyentuh level tertingginya yakni 9.109.

Adapun IHSG melanjutkan penguatan terbatas 0,25 persen ke 9.097, dengan 330 saham di zona hijau, 196 melemah, dan 432 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1,3 triliun, dengan volume 2,4 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,28 persen ke 891, indeks JII menguat 0,24 persen ke 613, indeks MNC36 menguat 0,55 persen ke 357, dan IDX30 menguat 0,23 persen ke 453.

Untuk indeks sektoral yang berada di zona hijau seperti konsumer non siklikal, konsumer siklikal, keuangan, bahan baku, properti, industri. Sedangkan sektor yang melemah ada energi, infrastruktur, transportasi, teknologi dan kesehatan.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Ever Shine Tex Tbk (ESTI), PT Rockfields Properti Indonesia Tbk (ROCK), dan PT Trisula Textile Industries Tbk (BELL).