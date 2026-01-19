Cetak Rekor Lagi! Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp40.000 Jadi Rp2.703.000 per Gram

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) pada hari ini, Senin (19/1/2026) naik Rp40.000 ke Rp2.703.000 per gram setelah sebelumnya turun.

Sejalan dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp36.000 ke Rp2.545.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi tersebut untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP No.49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 tahun 2023 dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku) dan akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT ANTAM Tbk sebagai Penjual.