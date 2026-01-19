Harga Emas Pegadaian di Awal Pekan, dari Antam, UBS dan Galeri24

JAKARTA - Harga produk emas yang dijual di Pegadaian terpantau ada pergerakan pada awal pekan ini, Senin (19/1/2026). Emas Galeri24 dan juga UBS kompak stabil, masih sama dengan hari sebelumnya.

Sebagaimana tertera dalam website resmi Pegadaian, harga emas Galeri24 masih berada di level Rp2.668.000 per gram. Sementara untuk emas UBS dijual di harga Rp2.739.000 per gram.

Untuk emas Antam naik ke Rp40.000 jadi Rp2.703.000 per gram.

Sebagai informasi tambahan, emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 hingga 1 kg, sedangkan emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 sampai 500 gram.

Berikut ini adalah rincian harga emas yang dijual di Pegadaian hari ini: