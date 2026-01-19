Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Banjir Rendam Jalur KA Pekalongan, DJKA Siagakan Kereta Penolong

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |11:22 WIB
Banjir Rendam Jalur KA Pekalongan, DJKA Siagakan Kereta Penolong
Kereta api (KA) penolong berupa lokomotif CC300 untuk mengantisipasi gangguan operasional akibat banjir. (Foto: Okezone.com/DJKA)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan menyiagakan kereta api (KA) penolong berupa lokomotif CC300 untuk mengantisipasi gangguan operasional akibat banjir yang merendam jalur kereta api di Pekalongan, Jawa Tengah.

Banjir dilaporkan menggenangi lintasan pada petak antara Stasiun Pekalongan dan Stasiun Sragi, khususnya di kilometer 88 hingga kilometer 89. Meski berdasarkan pantauan terbaru genangan air mulai surut, DJKA tetap memberlakukan pembatasan kecepatan perjalanan kereta api maksimal 30 kilometer per jam guna menjamin keselamatan.

Direktur Jenderal Perkeretaapian, Allan Tandiono, mengatakan pihaknya terus melakukan penanganan serius terhadap gangguan operasional yang terjadi akibat cuaca ekstrem di sejumlah titik jalur KA di Jawa Tengah.

"Kami akan terus memastikan penanganan serius terhadap gangguan operasional perjalanan kereta api akibat banjir, khususnya pada petak Stasiun Pekalongan–Stasiun Sragi," ujar Allan, Senin (19/1/2026).

Selain menurunkan KA penolong, DJKA juga mengerahkan personel ke lokasi terdampak untuk melakukan mitigasi, pemantauan intensif, serta evaluasi keselamatan lintasan. Koordinasi turut dilakukan bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan pemerintah daerah guna mempercepat pemulihan operasional perjalanan kereta.

Allan menegaskan langkah tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin keselamatan transportasi perkeretaapian. Ia juga mengingatkan seluruh petugas untuk tetap mengedepankan kehati-hatian selama proses penanganan di lapangan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/320/3186660//ramp_check-MLEo_large.jpg
Kemenhub Targetkan Zero Accident, Ramp Check 3.333 Sarana Kereta Jelang Libur Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181179//sodetan_jalan-oAZp_large.jpg
Jalan di Semarang Banjir, Kementerian PU Bangun Sodetan Darurat 227 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180898//banjir-RDuH_large.jpg
Belasan Kelurahan di Semarang Masih Terendam Banjir Selama Sepekan Lebih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/340/3180624//banjir_semarang-Wemk_large.jpeg
BNPB Sebut Penurunan Muka Tanah Perparah Banjir di Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/340/3180270//bnpb-0wnd_large.jpg
Atasi Banjir Semarang, BNPB Bentuk Satgas Pompanisasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/340/3180181//bnpb-MKFl_large.jpg
Banjir Belum Surut, BNPB Tambah Pesawat untuk OMC di Langit Semarang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement