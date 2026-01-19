Cek Fakta Terbaru, Apakah Pinjol Bisa Melacak Keberadaan Nasabah?

JAKARTA - Cek fakta terbaru, apakah Pinjol bisa melacak keberadaan nasabah? Maraknya kasus penagihan pinjaman online (pinjol) yang membuat resah masyarakat, muncul kekhawatiran dari banyak nasabah pinjol dalam melacak lokasi handphone nasabah.

Lantas apakah Pinjol bisa melacak keberadaan nasabah? Berikut rangkuma Okezone, Senin (19/1/2026).

Pinjaman online tidak dapat melacak lokasi Anda secara real-time dan tidak dapat mengetahui kegiatan Anda.

Mereka hanya dapat mengetahui lokasi Anda berdasarkan informasi yang Anda berikan saat mendaftar.

Pinjol legal tidak diizinkan untuk mengakses kontak handphone dan galeri nasabah, kecuali pinjol ilegal yang tidak terdaftar dan tidak berizin.

OJK menyampaikan bahwa pinjol legal hanya dapat mengakses mikropon, kamera dan lokasi handphone nasabah.

Apabila nasabah tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran utang atau gagal bayar (galbay) di kunjungi berturut-turut atau mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari penagih utang DC pinjol, nasabah yang bersangkutan dapat melakukan hal-hal berikut: