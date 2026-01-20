Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Deputi Gubernur BI Digelar 2 Hari, 23-26 Januari 2026

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |15:22 WIB
Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Deputi Gubernur BI Digelar 2 Hari, 23-26 Januari 2026
Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Deputi Gubernur BI Digelar 2 Hari, 23-26 Januari 2026 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi XI menjadwalkan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test untuk calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) digelar 2 hari yakni pada Jumat (23/1) dan Senin (26/1).

"Kita sudah menyepakati bahwa jadwal fit and proper test akan dijalankan di hari Jumat dan hari Senin yang akan datang," kata Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Jadwal ini telah ditetapkan dalam rapat pimpinan (Rapim) Komisi XI DPR. Kesepakatan ini nantinya akan dibawa ke dalam rapat internal Komisi untuk diambil keputusan bersama.

Dia menyampaikan bahwa fit and proper test ini menindaklanjuti penugasan dari pimpinan DPR berdasarkan surat Presiden yang dikirimkan kepada DPR RI.

"Dan di sana ada tiga nama yang disampaikan yaitu Bapak Thomas Djiwandono, kemudian Pak Dicky Kartikoyono dan Solikin Juhro dan tentunya saya harus mengatur jadwal karena hari Jumat itu hari yang pendek, kemungkinan Jumat 1 dan kemungkinan di hari Seninnya ada dua orang," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/320/3196435/purbaya-JU0B_large.jpg
Pastikan Independensi BI, Purbaya Sebut Thomas Djiwandono Tak Lagi di Gerindra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/320/3196300/wamenkeu-Yhps_large.jpg
Thomas Djiwandono Jadi Calon Deputi Gubernur BI: Diusulkan Prabowo, Didukung Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/320/3196294/bank_indonesia-UQcv_large.jpg
BI Konfirmasi Pengunduran Diri Juda Agung dari Deputi Gubernur Bank Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/320/3196291/purbaya-w3yn_large.jpg
Ini 2 Nama Pesaing Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Uji Kelayakan Siap Digelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/320/3196253/purbaya-ITbk_large.jpg
Purbaya Dukung Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/320/3196236/wamenkeu-BWek_large.jpg
Ini Alasan Prabowo Usulkan Wamenkeu Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement