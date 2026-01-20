Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Deputi Gubernur BI Digelar 2 Hari, 23-26 Januari 2026

JAKARTA - Komisi XI menjadwalkan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test untuk calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) digelar 2 hari yakni pada Jumat (23/1) dan Senin (26/1).

"Kita sudah menyepakati bahwa jadwal fit and proper test akan dijalankan di hari Jumat dan hari Senin yang akan datang," kata Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Jadwal ini telah ditetapkan dalam rapat pimpinan (Rapim) Komisi XI DPR. Kesepakatan ini nantinya akan dibawa ke dalam rapat internal Komisi untuk diambil keputusan bersama.

Dia menyampaikan bahwa fit and proper test ini menindaklanjuti penugasan dari pimpinan DPR berdasarkan surat Presiden yang dikirimkan kepada DPR RI.

"Dan di sana ada tiga nama yang disampaikan yaitu Bapak Thomas Djiwandono, kemudian Pak Dicky Kartikoyono dan Solikin Juhro dan tentunya saya harus mengatur jadwal karena hari Jumat itu hari yang pendek, kemungkinan Jumat 1 dan kemungkinan di hari Seninnya ada dua orang," ujarnya.