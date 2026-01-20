Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sistem Penerbangan RI Disorot Dunia Usai Kecelakaan Pesawat ATR 42-500

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |15:25 WIB
Sistem Penerbangan RI Disorot Dunia Usai Kecelakaan Pesawat ATR 42-500
Kecelakaan pesawat ATR 42-500 di Makassar. (Foto: Okezone.com/Ist)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyoroti kecelakaan pesawat ATR 42-500 di Makassar dalam rapat kerja (Raker) bersama Kementerian Perhubungan, Selasa (20/1/2026). Insiden ini menjadi sorotan internasional karena berkaitan dengan aspek keselamatan dan sistem penyelenggaraan transportasi penerbangan di Indonesia.

“Tentu ini menjadi kewenangan KNKT untuk diinvestigasi. Jatuhnya pesawat ini sampai menarik perhatian dunia luar,” ujar Lasarus.

Dia mengaku telah menerima banyak pertanyaan dan informasi dari berbagai pihak terkait insiden tersebut. Misalnya, kondisi cuaca yang dilaporkan BMKG saat kejadian, termasuk adanya awan tebal di ruang udara yang dilintasi pesawat.

Selain itu, seharusnya pesawat tidak melewati wilayah udara di mana serpihan pesawat ditemukan, karena jalur penerbangan semestinya tidak melintasi area dengan kondisi cuaca berawan tersebut.

“Ada gunung di lokasi jatuhnya pesawat ini. Selain itu, pesawat dilaporkan sempat mengalami kerusakan mesin beberapa waktu sebelumnya. Ini adalah informasi awal yang sudah kami kumpulkan dari kejadian ini,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/320/3196215//pesawat_jatuh-DXfO_large.jpg
Apa Penyebab Kecelakaan Pesawat ATR 42-500 di Sulsel?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/337/3196297//dpr_ri-ugdW_large.jpg
DPR Dorong Penyelesaian Masalah Agraria dengan Kolaborasi Lintas Sektor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/337/3196258//prabowo_subianto-qGCT_large.jpg
Prabowo Perintahkan Percepatan Pencarian Korban Pesawat ATR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/320/3196228//menhub_posko_sar-KbCk_large.jpg
Menhub Tinjau Posko SAR Pencarian Pesawat ATR 42-500 di Sulsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/337/3196180//wakil_ketua_dpr_sufmi_dasco_ahmad-cSLR_large.jpg
DPR Tegaskan Revisi UU Pilkada Tak Dibahas Tahun ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/320/3196083//menhub-XA6S_large.jpg
Serpihan Pesawat ATR 42-500 Ditemukan, Menhub Minta Masyarakat Tak Berspekulasi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement