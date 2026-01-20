Jadi Calon Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono Mundur dari Gerindra

JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR Misbakhun mengonfirmasi Thomas Djiwandono sudah mengundurkan diri dari Partai Gerindra. Hal ini menyusul pencalonannya sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

“Saya sudah memastikan bahwa semua proses yang berjalan saat ini itu sudah proper secara aturan perundangan soal kemudian keanggotaan partai politik, kemudian sebagai pengurus partai politik sudah dipastikan bahwa sejak awal itu sudah terpenuhi mengenai surat pengunduran diri, mengenai posisi-posisi yang ada pada keanggotaan di partai itu sudah tidak berjalan,” kata Misbakhun di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026)

Oleh karenanya, dia memastikan bahwa syarat sebagai calon deputi Gubernur BI sepenuhnya sudah terpenuhi, termasuk mundur dari parpol. Bahkan, Miskabkun mengaku sudah mengonfirmasi langsung ke yang bersangkutan.

“Saya sudah melakukan konfirmasi kepada beliau yang bersangkutan, kemudian konfirmasi kepada Gubernur Bank Indonesia bahwa memang pengusulan itu datang dari Gubernur Bank Indonesia,” ujarnya.