Istana soal Isu Tukar Guling Wamenkeu Thomas Djiwandono dengan Deputi Gubernur BI

JAKARTA - Istana membantah soal isu skenario tukar guling jabatan antara Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono dan Deputi Gubernur BI Juda Agung. Isu yang beredar menyebutkan Juda Agung mundur dari jabatannya sebagai Deputi Gubernur BI dan kemudian ditunjuk menjadi Wakil Menteri Keuangan menggantikan Thomas.

“Kok tukar guling,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Prasetyo menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki sejumlah pertimbangan dalam memilih Thomas sebagai salah satu kandidat Deputi Gubernur BI. Namun, dirinya enggan mengungkapkan secara rinci alasan tersebut.

Mensesneg juga meminta awak media tidak hanya menyoroti satu nama dalam proses seleksi calon Deputi Gubernur BI. Menurutnya, terdapat tiga nama yang diajukan sebagai kandidat, meski ia tidak mengungkapkan dua nama lainnya.

“Ya, ada alasan tertentu, kan ada beberapa nama, kenapa fokusnya ke situ (Thomas),” katanya.