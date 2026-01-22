Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berapa Besaran Gaji Sopir MBG? Ternyata Segini Kisarannya 

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |22:15 WIB
Berapa Besaran Gaji Sopir MBG? Ternyata Segini Kisarannya 
Makan Bergizi Gratis (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Berapa besaran gaji sopir MBG? Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintah. 

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan gaji sopir mobil program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sopir MBG menerima upah sekitar Rp 100 ribu per hari.

Jika diakumulasikan, gaji tersebut bisa mencapai Rp 3 juta per bulan.

Apalagi, petugas MBG memiliki status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Selain itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga telah masuk dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, sehingga sistem penggajiannya dijamin negara.

Sebagai gambaran, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang ditempatkan sebagai Kepala SPPG dilaporkan menerima penghasilan total sekitar Rp 19,3 juta untuk tiga bulan.

 

