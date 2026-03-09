Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Fakta Fitch Rating soal MBG, Danantara hingga Respons Purbaya

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |10:15 WIB
6 Fakta Fitch Rating soal MBG, Danantara hingga Respons Purbaya
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG)  menjadi sorotan dalam laporan Fitch Ratings yang merevisi outlook peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. Lembaga pemeringkat menilai peningkatan belanja sosial, termasuk program MBG, berpotensi menambah tekanan terhadap ruang fiskal pemerintah.

Keberadaan Danantara ikut menjadi sorotan dalam laporan Fitch Ratings yang merevisi outlook peringkat utang Indonesia menjadi negatif. Lembaga pemeringkat menilai terdapat ketidakpastian terkait mandat investasi Danantara dan dampaknya terhadap fiskal negara.

Berikut fakta-fakta Fitch Rating dan respons Menkeu Purbaya yang dirangkum Okezone, Senin (9/3/2026).

1.  MBG Investasi Jangka Panjang

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan program MBG merupakan investasi jangka panjang yang diyakini mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi Indonesia.

“MBG itu, kalau beberapa studi dari World Bank maupun Rockefeller Foundation, pelaksanaan MBG yang baik dan masif dapat menghasilkan tujuh dolar untuk setiap satu dolar yang diinvestasikan. Jadi ini adalah sebuah investasi, dan banyak negara melakukan hal serupa,” kata Airlangga.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/612/3205817//viral-dUlE_large.jpg
Viral! Tingkah Kocak Sejumlah Pemuda Bangunkan Sahur Karyawan SPPG dengan Lagu Unik MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/470/3205820//danantara-gWeR_large.jpg
Danantara Siapkan Rp16 Triliun Bangun Rumah Subsidi di Lahan Milik Orang Terkaya RI Mochtar Riady
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/320/3205727//menko_airlangga-HDER_large.jpg
Kejar Pertumbuhan 5,5 Persen, Menko Airlangga Dorong Penguatan Konsumsi Domestik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/337/3205728//bgn-L6ap_large.jpg
BGN Ungkap 80 SPPG di Solo Raya Dimonopoli 1-5 Suplier
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/337/3205725//nanik_s_deyang-xE98_large.jpg
BGN Ungkap 78 SPPG di Solo Raya Terindikasi Langgar Aturan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/278/3205548//ihsg_anjlok-xsIW_large.jpg
5 Fakta IHSG Merosot 7,89 Persen, Investor Jangan Panik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement