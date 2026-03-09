6 Fakta Fitch Rating soal MBG, Danantara hingga Respons Purbaya

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan dalam laporan Fitch Ratings yang merevisi outlook peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. Lembaga pemeringkat menilai peningkatan belanja sosial, termasuk program MBG, berpotensi menambah tekanan terhadap ruang fiskal pemerintah.

Keberadaan Danantara ikut menjadi sorotan dalam laporan Fitch Ratings yang merevisi outlook peringkat utang Indonesia menjadi negatif. Lembaga pemeringkat menilai terdapat ketidakpastian terkait mandat investasi Danantara dan dampaknya terhadap fiskal negara.

Berikut fakta-fakta Fitch Rating dan respons Menkeu Purbaya yang dirangkum Okezone, Senin (9/3/2026).

1. MBG Investasi Jangka Panjang

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan program MBG merupakan investasi jangka panjang yang diyakini mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi Indonesia.

“MBG itu, kalau beberapa studi dari World Bank maupun Rockefeller Foundation, pelaksanaan MBG yang baik dan masif dapat menghasilkan tujuh dolar untuk setiap satu dolar yang diinvestasikan. Jadi ini adalah sebuah investasi, dan banyak negara melakukan hal serupa,” kata Airlangga.