Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Begini Cara Solikin Juhro Hadapi Tantangan Nilai Tukar Rupiah 2026

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |13:04 WIB
Begini Cara Solikin Juhro Hadapi Tantangan Nilai Tukar Rupiah 2026
Nilai rupiah pada akhirnya ditentukan oleh dinamika permintaan (demand) dan penawaran (supply). (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Solikin M. Juhro memaparkan pandangan komprehensif mengenai pengelolaan nilai tukar rupiah dalam sesi tanya jawab uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI DPR RI. Solikin menekankan bahwa pergerakan mata uang harus dilihat dalam kerangka yang selaras dengan target-target makroekonomi pemerintah lainnya.

Solikin menjelaskan bahwa penilaian BI terhadap nilai tukar yang "sejalan dengan fundamental" bukan sekadar angka di pasar, melainkan representasi dari daya dukung mata uang terhadap indikator utama ekonomi.

"Jadi konteks nilai tukar, fundamental itu memang persepsinya harus aligned dengan target-target makro yang lain. Jadi kalau misalkan kita di Bank Indonesia menyampaikan bahwasannya nilai tukar sekarang ini sejalan dengan fundamental ekonomi, itu artinya sejalan dengan pencapaian pertumbuhan 5,4 persen, sejalan dengan pencapaian target inflasi 2,5 persen, dan sejalan dengan upaya menjaga defisit tertentu," papar Solikin, Jumat (23/1/2026).

Menyoroti sisi struktural, Solikin mengingatkan bahwa nilai rupiah pada akhirnya ditentukan oleh dinamika permintaan (demand) dan penawaran (supply). Ia merinci bahwa tantangan utama terletak pada bagaimana mengelola kebutuhan impor dan pembayaran utang agar seimbang dengan pemasukan dari ekspor dan aliran modal asing.

Menurutnya, untuk menarik minat investor global menanamkan dolarnya di Indonesia, pasar keuangan domestik harus memiliki instrumen yang dalam dan menarik.

"Dolar tidak akan masuk apabila investor bingung ingin menanamkan di mana. Nah, itulah kenapa konteks dari yang DHE untuk maritim, sehingga bagaimana kebijakan pemerintah untuk SDA, di Bank Himbara yang terbaru 100 persen selama 12 bulan, ini salah satu terobosan untuk bisa kita kawal, tapi khusus SDA yang kami tekankan. Sambil itu, di pasar keuangan harus dikembangkan instrumen-instrumen yang memang favorable bagi mereka menanamkan modal," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/320/3197076//solikin_m_juhro-KA97_large.jpg
Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur BI, Solikin Juhro Siapkan Jurus Hadapi Dinamika Ekonomi Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/320/3197028//bank_indonesia-rsDO_large.jpg
Thomas Djiwandono Masuk Bursa Deputi Gubernur BI, Ini Respons Ketua LPS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196938//rupiah-SCv2_large.jpg
'Buang' Dolar AS, Cara BI Perkuat Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196934//mensesneg-6JsB_large.jpg
Istana soal Rupiah Melemah Nyaris Rp17.000 per USD: Fundamental Ekonomi Kita Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196883//purbaya-IcmS_large.jpg
Purbaya Bantah Rupiah Melemah Imbas Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI: Hari Ini Menguat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/320/3196682//rupiah-qMg0_large.jpg
BI Blakblakan Soal Penyebab Rupiah Anjlok ke Rp16.945 per USD
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement