HOME FINANCE SMART MONEY

Mengenal Short Options, Strategi Trading yang Semakin Diminati Investor Indonesia

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |14:38 WIB
Mengenal Short Options, Strategi Trading yang Semakin Diminati Investor Indonesia
Mengenal Short Options, Strategi Trading yang Semakin Diminati Investor Indonesia




JAKARTA – Perdagangan short options mulai mendapat perhatian di Indonesia seiring meningkatnya minat investor terhadap strategi derivatif di pasar saham Amerika Serikat (AS). Dalam lima tahun terakhir, pasar options AS mencatat pertumbuhan pesat, dengan total volume transaksi mencapai 15,2 miliar kontrak pada 2025. Tren ini menjadikan options sebagai instrumen utama bagi trader berpengalaman untuk strategi pendapatan maupun manajemen risiko.

Options adalah kontrak derivatif yang memberikan investor hak untuk membeli (call) atau menjual (put) aset dasar pada harga yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Dalam perdagangan options, terdapat dua peran utama: pembeli kontrak (long) dan penjual kontrak (short).

Short options adalah strategi di mana investor bertindak sebagai penjual kontrak options pada saham seperti Nvidia (NVDA), Apple (AAPL), atau Alphabet (GOOG). Sebagai ilustrasi, dalam strategi short call options, seorang investor yang memiliki 100 saham AAPL dapat menjual kontrak yang memberi hak kepada investor lain untuk membeli saham tersebut pada harga tertentu. Sebagai imbalannya, investor langsung menerima premi dari kontrak tersebut, yang tetap menjadi miliknya, baik saham itu dibeli atau tidak. Strategi ini memungkinkan investor mengoptimalkan potensi penghasilan dari portofolio saham yang sudah dimiliki tanpa harus menunggu harga saham melonjak.

"Short options merupakan salah satu strategi lanjutan yang semakin diminati di pasar global. Investor dapat memanfaatkan instrumen ini untuk mengelola portofolio secara lebih strategis, termasuk melakukan perlindungan nilai (hedging) dan meningkatkan potensi pendapatan," ujar 
Director of Marketing & Commercial Pluang, Andreas Agung Hendrawan, Sabtu (24/1/2026) 

Keunggulan utama strategi short options antara lain:

Premi diterima di awal: Investor menerima uang tunai dari kontrak options segera setelah dijual.

Strategi lanjutan: Short options memungkinkan penerapan strategi seperti Covered Call dan Cash-Secured Put untuk optimasi portofolio dan manajemen risiko.

 



