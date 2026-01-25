Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Tak Hanya Sektor Properti, Jaringan Gas Rumah Tangga Diperluas

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |15:31 WIB
Tak Hanya Sektor Properti, Jaringan Gas Rumah Tangga Diperluas
Tak Hanya Sektor Properti, Jaringan Gas Rumah Tangga Diperluas (Foto: PGN)
A
A
A

JAKARTA - Pembangunan jaringan gas bumi rumah tangga (jargas) di berbagai wilayah Indonesia terus diperluas. Langkah ini mendukung ketahanan energi nasional dan menyediakan energi energi bersih dan efisien bagi masyarakat.

Untuk memperluas jargas, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) selaku Subholding Gas Pertamina membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah, pengembang perumahan (developer), real estate, hingga sektor swasta lainnya melalui skema kemitraan yang saling menguntungkan.

Direktur Komersial PGN Aldiansyah Idham mengatakan, pembangunan jargas secara masif merupakan salah satu kontribusi dukungan PGN dalam menahan laju pertumbuhan impor energi pemerintah sehingga dapat memperbaiki current account defisit migas. 

"PGN berkomitmen bahwa kemitraan berperan penting untuk memperkuat pilar strategi pengembangan jargas di berbagai daerah," katanya di Jakarta, Minggu (25/1/2026).

Saat ini PGN telah melayani jargas dari lebih dari 821.000 Sambungan Rumah (SR) dan memiliki pengalaman panjang dalam pembangunan lebih dari 19.000 kilometer pipa beserta layanan jargas di berbagai wilayah.

Namun, PGN menyadari bahwa tantangan pembangunan infrastruktur energi gas bumi juga memerlukan sinergi lintas sektor. Oleh karena itu, PGN mengedepankan kolaborasi strategis agar dapat mendorong percepatan pengembangan jargas.

Salah satu kerja sama yang dilakukan PGN beberapa waktu lalu adalah penjajakan pengembangan jargas di proyek properti milik anggota Real Estate Indonesia (REI).

Kerja sama ini menandai kesepakatan PGN dan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perumahan REI (DPP REI) untuk mendorong pemanfaatan gas bumi di sektor perumahan dan real estate.

 

