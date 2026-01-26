Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

5 Tips Memilih Pinjaman Daring yang Legal dan Aman

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |19:00 WIB
5 Tips Memilih Pinjaman Daring yang Legal dan Aman
Cara memilih pinjaman daring aman. (Foto: dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Pinjaman daring (pindar) atau pinjaman dana tunai semakin menjadi pilihan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keuangan dalam waktu singkat. Proses yang praktis, pengajuan yang bisa dilakukan secara digital, serta pencairan dana yang relatif cepat membuat pinjaman daring banyak dimanfaatkan, terutama untuk kebutuhan mendesak.

Meski demikian, di tengah maraknya layanan pinjaman daring cepat cair, masyarakat tetap perlu waspada. Tidak semua layanan pinjaman daring aman untuk digunakan, masih banyak ditemukan kasus pinjaman daring ilegal yang menimbulkan masalah, mulai dari bunga tinggi, biaya tersembunyi, hingga penyalahgunaan data pribadi.

Oleh karena itu, memahami cara memilih pinjaman daring aman menjadi hal penting sebelum mengajukan pinjaman dana tunai.

Berikut beberapa tips pinjaman daring yang dapat dijadikan panduan agar masyarakat terhindar dari risiko dan tetap mendapatkan manfaat dari layanan pinjaman daring.

1. Pastikan Pinjaman Daring Terdaftar dan Diawasi OJK

Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah legalitas penyedia layanan. Pinjaman daring OJK merupakan layanan pinjaman daring yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penyedia pinjaman daring yang legal wajib menjalankan operasional sesuai ketentuan regulator, termasuk transparansi biaya, perlindungan konsumen, serta etika penagihan.

Dengan memilih pinjaman daring aman yang telah berizin dan diawasi OJK, pengguna memiliki perlindungan hukum yang lebih jelas. Selain itu, layanan pinjaman daring legal tidak diperbolehkan melakukan penagihan secara intimidatif maupun menyalahgunakan data pribadi pengguna.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/11/3197844//pelindo_pemprov_dki_kembangkan_kawasan_pesisir_dan_pelabuhan_laut-xvMc_large.png
Pemprov DKI Gandeng Pelindo dan Kemenhub untuk Kembangkan Kawasan Pesisir Laut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/11/3197817//relawan_bri_lakukan_aksi_bersih_bersih_sekolah_di_aceh_tamiang-Osfk_large.jpg
Dukung Pemulihan Pascabencana, Relawan BRI Peduli Lakukan Bersih-bersih Sekolah di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/11/3197810//perum_bulog_bersama_kemenhaj_dorong_peluang_ekspor_beras_premium_untuk_jamaah_haji_dan_umrah_di_arab_saudi-Perc_large.jpeg
BULOG bersama Kemenhaj Buka Peluang Ekspor Beras Premium untuk Jamaah Haji dan Umrah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/11/3197806//pnm_menempatkan_pemberdayaan_sebagai_langkah_awal_sebelum_pembiayaan_usaha_diberikan-U13C_large.jpeg
Pemberdayaan Perempuan Prasejahtera Jadi Ciri Khas PNM di Industri Keuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/11/3197813//hypernet_technologies_hut_19-d74X_large.png
Rayakan HUT ke-19, Hypernet Technologies Siap Bangkit dengan Semangat Rise in Rhythm
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/320/3197714//ojk-Nupc_large.jpg
Fraud DSI Sulit Dideteksi Pengawas, Ini Penyebabnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement