HOME FINANCE

SPinjam Luncurkan Kampanye Jelas Tanpa Jebakan, Hadirkan Bunga Rendah dan Transparan

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |09:00 WIB
SPinjam Luncurkan Kampanye Jelas Tanpa Jebakan, Hadirkan Bunga Rendah dan Transparan
SPinjam Jelas Tanpa Jebakan. (Foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan akses pembiayaan yang praktis, membuat layanan pinjaman daring (pindar) kerap menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Proses digital yang mudah serta pencairan dana yang relatif singkat membuat pinjaman daring cepat cair semakin diminati, terutama untuk memenuhi kebutuhan mendesak.

Meski demikian, masyarakat tetap perlu berhati-hati agar tidak terjebak pada  bunga tinggi dan biaya tersembunyi. Memilih pinjaman daring aman yang legal, memiliki pinjaman bunga rendah, serta transparan sejak awal menjadi hal yang sangat penting.

Pinjaman dari legal yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diwajibkan menyampaikan informasi biaya secara jelas dan tidak menimbulkan jebakan biaya lain di kemudian hari. Oleh karena itu, memahami cara memilih pinjaman daring aman dan mengikuti tips pinjaman daring yang tepat menjadi langkah awal agar pinjaman dana tunai benar-benar membantu kondisi keuangan, bukan justru menambah beban.

Menjawab kebutuhan tersebut, SPinjam menghadirkan kampanye khusus untuk pengajuan pinjaman pertama berjudul “Jelas Tanpa Jebakan” yang berlangsung pada 12 Januari hingga 12 Februari 2026.

Kampanye ini bertujuan mengajak masyarakat menggunakan layanan pinjaman daring secara lebih bijak, dengan menekankan aspek legalitas, transparansi biaya, serta kemudahan proses dengan penawaran-penawaran menarik untuk pengajuan pinjaman pertama.

