HOME FINANCE HOT ISSUE

Tok! DPR Resmi Pilih Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |18:33 WIB
Tok! DPR Resmi Pilih Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia
Thomas Djiwandono Jadi Deputi Bank Indonesia (Foto: Okezone)
JAKARTA - Komisi XI DPR RI resmi menetapkan Wakil Menteri Keuangan, Thomas A.M. Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih. Keputusan ini diambil melalui mekanisme musyawarah mufakat dalam rapat internal yang digelar setelah seluruh kandidat menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pada Senin (26/1/2026).

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menyatakan bahwa keputusan ini telah disepakati oleh seluruh pimpinan dan delapan kelompok fraksi (poksi) yang hadir secara lengkap. Thomas akan menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Juda Agung.

“Pengganti Bapak Juda Agung yang mengundurkan diri adalah Bapak Thomas A.M Djiwandono. Dan hari ini kita sepakati diputuskan bersama menjadi keputusan Komisi XI di rapat internal,” tegas Misbakhun di depan Komisi XI DPR RI, Senin (26/1).

Misbakhun mengungkapkan proses pengambilan keputusan berlangsung relatif singkat, yakni sekitar 30 menit.

Ada dua faktor utama yang membuat Thomas unggul dan diterima secara bulat oleh para anggota dewan.

Pertama, sosok Thomas dinilai sebagai figur pemersatu yang dapat diterima oleh lintas partai politik.

Kedua, visi Thomas mengenai penguatan ekonomi melalui kolaborasi antarlembaga dinilai sangat relevan dengan tantangan saat ini.

 

