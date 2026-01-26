Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Ini Pesan Menkeu Purbaya

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berharap besar kepada Thomas A.M. Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih.

Purbaya meyakini bahwa Thomas bakal bisa bekerja di ranah moneter.

"Harapannya ya, dia bisa menjalankan kebijakan, memberi masukan yang lebih kuat ke kebijakan moneter yang juga turut memasukkan concern-concern di fiskal," ujar Purbaya saat ditemui di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Purbaya menekankan kerja-kerja moneter yang bakal dilakoni Thomas mesti independen. Termasuk, Kementerian Keuangan yang tak akan bisa intervensi kebijakan BI.

"Setelah di sana ya dia (Thomas) di sana, saya enggak bisa mengendalikan dia (Thomas). Kalau pemikirannya lebih luas, dia bisa memberikan warna yang berbeda di kebijakan moneter sana," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Komisi XI DPR menetapkan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Thomas AM Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI teranyar. Keputusan tersebut diambil melalui mekanisme musyawarah mufakat dalam rapat internal yang digelar setelah seluruh kandidat menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pada, Senin (26/1/2026).

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun mengatakan, keputusan ini telah disepakati oleh seluruh pimpinan dan delapan kelompok fraksi (poksi) yang hadir secara lengkap.