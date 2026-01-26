Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Ini Pesan Menkeu Purbaya 

Rohman Wibowo , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |21:21 WIB
Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Ini Pesan Menkeu Purbaya 
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berharap besar kepada Thomas A.M. Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih. 

Purbaya meyakini bahwa Thomas bakal bisa bekerja di ranah moneter. 

"Harapannya ya, dia bisa menjalankan kebijakan, memberi masukan yang lebih kuat ke kebijakan moneter yang juga turut memasukkan concern-concern di fiskal," ujar Purbaya saat ditemui di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Purbaya menekankan kerja-kerja moneter yang bakal dilakoni Thomas mesti independen. Termasuk, Kementerian Keuangan yang tak akan bisa intervensi kebijakan BI. 

"Setelah di sana ya dia (Thomas) di sana, saya enggak bisa mengendalikan dia (Thomas). Kalau pemikirannya lebih luas, dia bisa memberikan warna yang berbeda di kebijakan moneter sana," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Komisi XI DPR menetapkan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Thomas AM Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI teranyar. Keputusan tersebut diambil melalui mekanisme musyawarah mufakat dalam rapat internal yang digelar setelah seluruh kandidat menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pada, Senin (26/1/2026).

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun mengatakan, keputusan ini telah disepakati oleh seluruh pimpinan dan delapan kelompok fraksi (poksi) yang hadir secara lengkap. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/320/3197698/menkeu_purbaya-A23k_large.jpg
Respons Purbaya soal  Di-Noel-Kan: Noel Terima Duit, Saya Enggak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/320/3197089/menkeu_purbaya-b0EO_large.jpg
4 Fakta Rotasi Jabatan Thomas Djiwandono dan Juda Agung Didukung Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/320/3197152/kssk-1D3C_large.jpeg
BI, OJK dan LPS Temui Purbaya Bahas Rupiah hingga Kondisi Ekonomi Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196883/purbaya-IcmS_large.jpg
Purbaya Bantah Rupiah Melemah Imbas Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI: Hari Ini Menguat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196871/purbaya-fiuX_large.jpg
Temukan Kecurigaan, Purbaya Pantau Rekening Pejabat Kemenkeu hingga Eselon III
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196869/menkeu_purbaya-jXtW_large.jpg
Pesan Purbaya ke Pegawai Pajak: Macam-Macam Kita Pecat!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement