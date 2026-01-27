Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

LinkUMKM Jangkau 14,8 Juta Pengusaha, BRI Dorong Penguatan Usaha Berbasis Digital 

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |17:03 WIB
LinkUMKM Jangkau 14,8 Juta Pengusaha, BRI Dorong Penguatan Usaha Berbasis Digital 
BRI terus memberdayakan UMKM Indonesia agar dapat naik kelas melalui pemanfaatan platform digital LinkUMKM. (Foto: dok BRI)
A
A
A

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memberdayakan UMKM Indonesia agar dapat naik kelas melalui pemanfaatan platform digital LinkUMKM.

Sejak diluncurkan pada 2021, LinkUMKM telah menjembatani pelaku UMKM di seluruh Indonesia untuk  mendapatkan pelatihan usaha berbasis digital yang dirancang untuk menjawab kebutuhan nyata UMKM di berbagai daerah.

Hingga akhir 2025, LinkUMKM telah dimanfaatkan oleh lebih dari 14,98 juta pelaku UMKM sebagai sarana pendampingan usaha secara daring, mulai dari peningkatan kapasitas, perluasan pasar, hingga percepatan proses naik kelas.

Saat ini, LinkUMKM menghadirkan enam fitur utama yang saling terintegrasi, yakni UMKM Smart, Rumah BUMN, UMKM Media, Komunitas, Etalase Digital, dan Register NIB sebagai dukungan administrasi dan legalitas usaha.

Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya menyampaikan bahwa LinkUMKM dikembangkan untuk menjawab kebutuhan pelaku usaha dalam mengakses informasi pasar, sekaligus meningkatkan kemampuan administrasi dan pengelolaan usaha secara berkelanjutan. Platform ini dirancang agar pelaku UMKM dapat memperoleh pembelajaran yang sesuai dengan tahapan dan kebutuhan bisnisnya.

“LinkUMKM membuka kesempatan bagi setiap pelaku usaha untuk mengikuti pelatihan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan bisnis, mulai dari penguatan dasar usaha hingga peningkatan kapasitas untuk naik kelas. Kami berharap platform ini dapat membantu UMKM mengelola usahanya secara lebih terstruktur dan adaptif terhadap perubahan,” ujar Akhmad.

Pada fitur UMKM Smart, LinkUMKM menghadirkan Self-Assessment Naik Kelas yang membantu pelaku usaha mengenali kapasitas bisnis melalui sistem scoring digital. Selain itu, tersedia fitur Coaching Clinic sebagai ruang konsultasi bisnis yang mempertemukan UMKM dengan mentor dan coach profesional.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/11/3197844//pelindo_pemprov_dki_kembangkan_kawasan_pesisir_dan_pelabuhan_laut-xvMc_large.png
Pemprov DKI Gandeng Pelindo dan Kemenhub untuk Kembangkan Kawasan Pesisir Laut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/11/3197817//relawan_bri_lakukan_aksi_bersih_bersih_sekolah_di_aceh_tamiang-Osfk_large.jpg
Dukung Pemulihan Pascabencana, Relawan BRI Peduli Lakukan Bersih-bersih Sekolah di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/11/3197810//perum_bulog_bersama_kemenhaj_dorong_peluang_ekspor_beras_premium_untuk_jamaah_haji_dan_umrah_di_arab_saudi-Perc_large.jpeg
BULOG bersama Kemenhaj Buka Peluang Ekspor Beras Premium untuk Jamaah Haji dan Umrah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/11/3197806//pnm_menempatkan_pemberdayaan_sebagai_langkah_awal_sebelum_pembiayaan_usaha_diberikan-U13C_large.jpeg
Pemberdayaan Perempuan Prasejahtera Jadi Ciri Khas PNM di Industri Keuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/11/3197813//hypernet_technologies_hut_19-d74X_large.png
Rayakan HUT ke-19, Hypernet Technologies Siap Bangkit dengan Semangat Rise in Rhythm
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/11/3197867//spinjam_memilih_pinjaman_daring-rUmo_large.jpg
5 Tips Memilih Pinjaman Daring yang Legal dan Aman
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement