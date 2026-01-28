Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Sumatera Butuh Rp74 Triliun untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |09:40 WIB
Sumatera Butuh Rp74 Triliun untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana
Total anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana di Sumatera mencapai Rp73,98 triliun. (Foto: Okezone.com/BNPB)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa total anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana di Sumatera mencapai Rp73,98 triliun. Penanganan akan difokuskan pada infrastruktur Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Prasarana Strategis, dengan menerapkan prinsip build back better, yakni membangun kembali infrastruktur yang terdampak secara lebih baik.

"Anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi ini tidak hanya bertujuan memulihkan kondisi masyarakat terdampak bencana, tetapi juga meningkatkan kualitas infrastruktur dan keberlanjutan pelayanan publik secara jangka panjang," kata Dody dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Selasa (27/1/2026).

Menteri Dody menambahkan, dari total kebutuhan anggaran Rp73,98 triliun, sekitar Rp4,8 triliun dialokasikan untuk tahap tanggap darurat, sementara Rp69 triliun diperuntukkan bagi tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Mekanisme pelaksanaan, pembiayaan, serta skema kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam Rencana Induk build back better mengacu pada Keputusan Presiden No. 1 Tahun 2026.

Dody menjelaskan bahwa pada tahun anggaran 2025, Kementerian PU telah merealisasikan anggaran tanggap darurat sebesar Rp576 miliar untuk mendukung penanganan awal bencana dan pemulihan fungsi dasar infrastruktur di wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Selanjutnya, pada tahun anggaran 2026, dibutuhkan anggaran tanggap darurat sebesar Rp4,27 triliun, serta anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp24,55 triliun untuk melanjutkan pemulihan infrastruktur sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, serta prasarana dasar lainnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/337/3198023//yasbun_penjahit_pakaian_pribadi_prabowo_memperkenalkan_satgassus_garuda-3OPp_large.jpg
Penjahit Pribadi Prabowo Bentuk Satgassus Garuda untuk Bantu Pemulihan Banjir di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/337/3197978//juru_bicara_satgas_pkh_barita_simanjuntak-ZLCN_large.jpg
Cabut Izin 28 Perusahaan di Sumatera, Satgas PKH Ambil Alih Lahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/320/3197958//menhub_dudy-eD5r_large.jpg
Menhub Usul Anggaran Rp1,4 Triliun untuk Rekonstruksi Transportasi Pascabencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/11/3197817//relawan_bri_lakukan_aksi_bersih_bersih_sekolah_di_aceh_tamiang-Osfk_large.jpg
Dukung Pemulihan Pascabencana, Relawan BRI Peduli Lakukan Bersih-bersih Sekolah di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/340/3197545//billy-aOwX_large.jpg
Pascabencana Aceh, Billy Mambrasar Soroti Kontrakan Mahasiswa Papua: Kondisinya Mengenaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/337/3197371//pdip-HwcM_large.jpg
Megawati Instruksikan Kadernya Gelar Natal Nasional di Lokasi Bencana Sumatera Utara
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement