HOME FINANCE MARKET UPDATE

OJK Ungkap 3 Strategi Reformasi Pasar Modal Imbas MSCI Bekukan Indeks Saham RI

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |19:28 WIB
OJK Ungkap 3 Strategi Reformasi Pasar Modal Imbas MSCI Bekukan Indeks Saham RI
Pasar Modal Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons positif masukan dari lembaga penyedia indeks global, Morgan Stanley Capital International (MSCI), terkait evaluasi saham-saham yang diperdagangkan di Indonesia.

Ketua Dewan Komisioner OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Mahendra Siregar menilai, MSCI tetap menunjukkan minat untuk mempertahankan saham-saham emiten Indonesia dalam indeks global, yang mencerminkan bahwa pasar modal Indonesia masih dinilai potensial dan layak investasi (investable) bagi investor internasional.

"Kami menerima penjelasan dari MSCI sebagai masukan yang baik, karena pada dasarnya mereka tetap ingin memasukkan saham-saham emiten Indonesia dalam indeks global," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (29/1/2026).

Sebagai tindak lanjut, OJK mengungkapkan 3 strategi untuk mereformasi pasar modal Indonesia. Langkah pertama adalah menindaklanjuti proposal penyesuaian yang telah dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), khususnya terkait perhitungan free float.

Dalam penyesuaian tersebut, investor dalam kategori korporasi (corporate) dan kategori lainnya (others) dikecualikan dari perhitungan free float, serta dilakukan publikasi kepemilikan saham di atas dan di bawah 5 persen untuk setiap kategori kepemilikan. Saat ini, proposal tersebut masih dalam tahap kajian oleh MSCI.

"Apapun respon MSCI, kami akan memastikan bahwa kemudian penyesuaian lebih lanjut jika diperlukan, akan dilaksanakan sampai final. Sehingga bisa diterima sesuai dengan yang dimaksudkan," lanjutnya.

 

