HOME FINANCE MARKET UPDATE

Prabowo Turun Tangan Hadapi Kebijakan MSCI hingga Rombak BEI

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |06:01 WIB
Prabowo Turun Tangan Hadapi Kebijakan MSCI hingga Rombak BEI
Prabowo Turun Tangan Hadapi Kebijakan MSCI hingga Rombak BEI (Foto: Kemenkeu)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk menghadapi kebijakan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang berdampak pada anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Bahkan, IHSG mengalami trading halt selama selama dua hari berturut-turut, Rabu dan Kamis (28-29 Januari 2026) karena anjlok 8%.

"Hari ini tentu kami memonitor atas arahan Bapak Presiden, dan Bapak Presiden sudah memonitor terkait perkembangan pasar modal akibat daripada regulasi atau apa yang dilakukan oleh MSCI, dan juga dilakukan oleh rating yang lain seperti UBS dan Goldman Sachs," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Hal ini disampaikan Airlangga usai menggelar rapat terkait kondisi pasar modal yang dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, CEO Danantara Rosan Roeslani dan Kepala BP BUMN Dony Oskaria. Rapat ini merupakan kelanjutan dari pembahasan yang dilakukan sehari sebelumnya.

Airlangga menegaskan bahwa fundamental Indonesia secara ekonomi tetap kokoh. Koordinasi antara fiskal dan moneter pun tetap berjalan dengan baik.

"Dan kemarin kita lihat IHSG sudah rebound, dan pagi ini masuk di dalam jalur hijau," ujarnya.

 

1 2 3
