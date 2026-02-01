Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Nahkoda Baru OJK Harus Integritas, Independensi dan Kepercayaan Pasar

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 01 Februari 2026 |08:02 WIB
Nahkoda Baru OJK Harus Integritas, Independensi dan Kepercayaan Pasar
Pengusaha merespons dinamika di sektor keuangan nasional menyusul mundurnya massal pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Foto: Okezone.com/OJK)
JAKARTA – Pengusaha merespons dinamika di sektor keuangan nasional menyusul mundurnya massal pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam situasi ini, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menegaskan pentingnya menjaga stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan pasar sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional.

“Sebagai representasi pengusaha muda dan komunitas intelektual-alumni perguruan tinggi, kami berpandangan bahwa kepemimpinan regulator ke depan harus diisi oleh figur yang berintegritas, profesional, independen, serta memahami keterkaitan erat antara stabilitas sektor keuangan, pasar modal, dan pertumbuhan sektor riil,” ujar Sekretaris Jenderal BPP Hipmi, Anggawira. 

Dia menilai peristiwa ini semestinya tidak dipandang semata sebagai pergantian figur, melainkan momentum untuk memperkuat tata kelola dan kredibilitas kelembagaan sektor jasa keuangan.

“Hipmi menghormati sepenuhnya kewenangan negara dalam proses transisi dan pengisian kepemimpinan OJK. Namun yang jauh lebih penting adalah memastikan kesinambungan kebijakan, penguatan tata kelola, serta komunikasi regulasi yang jelas agar stabilitas pasar dan kepercayaan investor tetap terjaga,” ujar Anggawira. 

 

Halaman:
1 2
