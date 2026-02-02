Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harta Kekayaan Siti Nurbaya Bakar, Mantan Menteri KLHK yang Rumahnya Digeledah Kejagung Terkait Sawit

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |22:10 WIB
Harta Kekayaan Siti Nurbaya Bakar, Mantan Menteri KLHK yang Rumahnya Digeledah Kejagung Terkait Sawit
Harta kekayaan Siti Nurbaya Bakar, mantan Menteri KLHK yang rumahnya digeledah Kejagung terkait sawit. (foto: Okezone.com)
JAKARTA - Harta kekayaan Siti Nurbaya Bakar, mantan Menteri KLHK yang rumahnya digeledah Kejagung terkait sawit. 
Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, salah satunya rumah mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan penggeledahan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan yang tengah berjalan. 

“Saya benarkan ada penggeledahan di beberapa tempat, salah satunya di rumah (eks Menhut Siti Nurbaya) yang saya sebutkan tadi,” ujar Sulaeman.

Selain penggeledahan, harta kekayaan Siti Nurbaya pun turut menarik perhatian. Mengutip data LHKPN, mantan Menteri KLHK ini memiliki harta hingga Rp6 miliar. 

Berikut daftar lengkap harta kekayaan Siti Nurbaya Bakar, mantan Menteri KLHK yang rumahnya digeledah Kejagung terkait sawit:

A. Tanah dan Bangunan Rp 4.421.000.000

Tanah seluas 721 m2 di kab/kota Kota Bandar Lampung, hibah tanpa akta 1.442.000.000

Tanah dan bangunan seluas 324,4 m2/230 m2 di kab/kota Bogor, hasil sendiri 2.979.000.000

 

