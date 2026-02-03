Perkuat Investasi Daerah, BRI Jalin Kolaborasi dengan BP Batam bersama BKPM dan Kementerian UMKM

BRI jalin kolaborasi dengan BP Batam bersama BKPM dan Kementerian UMKM untuk memperkuat investasi daerah. (Foto: dok BRI)

BATAM – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, sebagai mitra strategis pemerintah dan dunia usaha, terus berperan aktif dalam mendorong penguatan investasi dan pemberdayaan pelaku usaha di berbagai daerah di Indonesia. Terbaru, komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) guna memperluas akses pembiayaan serta memperkuat peran UMKM di wilayah Batam.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilaksanakan pada rangkaian Batam Investment Gala: Economic Transformation Through Investment yang digelar di Batam pada Kamis (29/1/2026). Kegiatan dihadiri langsung oleh Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu, dan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Amsakar Achmad dan Direktur Corporate Banking BRI Riko Tasmaya serta Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya.

Dalam kesempatan tersebut, BRI sebagai lembaga keuangan memperkuat kolaborasi dengan BP Batam melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Pemanfaatan Produk dan Layanan Perbankan untuk mendukung kebutuhan transaksi dan pembiayaan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Selain itu, BRI juga menandatangani MoU bersama Kementerian UMKM dan BP Batam terkait Perluasan Akses Permodalan dan Investasi untuk UMKM di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, sebagai langkah konkret untuk mempercepat realisasi investasi, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Batam.

Sebagaimana diketahui, Batam memiliki keunggulan pada industri manufaktur berbasis ekspor, didukung letak geografis yang berdekatan dengan Singapura serta jalur perdagangan global.

Seiring peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur, sektor logistik, perdagangan, dan jasa di Batam juga terus menunjukkan pertumbuhan yang solid. Dengan status kawasan perdagangan bebas, Batam memainkan peran penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat regional maupun global.