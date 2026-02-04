Saham Gorengan Disorot Polisi, OJK Hormati Penyelidikan Aparat

Kepolisian akan memeriksa adanya indikasi pidana saham gorengan di Bursa Efek Indonesia (BEI). (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)

JAKARTA - Kepolisian akan memeriksa adanya indikasi pidana saham gorengan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun demikian, OJK mengakui belum menerima laporan kepolisian yang berencana memeriksa adanya indikasi pidana saham gorengan di pasar modal.

“Belum (terima laporan), sama sekali belum. Tapi kami tentu menghormati seandainya aparat penegak hukum melakukan hal tersebut (pemeriksaan),” kata Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi.

OJK menghormati langkah kepolisian dengan tetap berharap penyelidikan dilakukan dengan prosedur sesuai perundang-undangan yang berlaku.

“Kami berharap tentu dilakukan secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri akan mendalami indikasi pidana terkait saham gorengan seusai IHSG terkoreksi.