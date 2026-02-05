Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pemerintah Tetapkan Aturan Cuti Bersama ASN 2026, Catat Tanggalnya! 

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |05:15 WIB
Pemerintah Tetapkan Aturan Cuti Bersama ASN 2026, Catat Tanggalnya! 
Cuti Bersama PNS (Foto: Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 42 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2026. 

Aturan ini diterbitkan dengan menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan cuti bersama tahun 2026. Demikian dikutip, Jakarta.

Keppres ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Presiden Prabowo yakni 31 Desember 2025, dengan salinan yang disahkan oleh Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, Lydia Silvanna Djaman.

Berikut tanggal waktu cuti bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara tahun 2026 sesuai Keppres Nomor 42 Tahun 2025, yaitu pada:

1. Tanggal 16 Februari (Senin) sebagai cuti bersama Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili 2. Tanggal 18 Maret (Rabu) sebagai cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948

