Susunan 16 Direksi dan 12 Komisaris Subholding Downstream Pertamina

JAKARTA - Susunan direksi dan komisaris Subholding Downstream Pertamina (SHD). Subholding Downstream Pertamina merupakan gabungan tiga anak usaha Pertamina di sektor hilir yaitu PT Pertamina Patra Niaga (PPN), PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan PT Pertamina International Shipping (PIS).

Nama-nama yang beredar menjadi direksi dan komisaris Subholding Downstream Pertamina (SHD) sudah terungkap. Terdapat 16 direksi dengan Mars Ega Legowo Putra ditunjuk menjadi Direktur Utama.

Sementara jumlah komisaris mencapai 12 dengan Sabar Yudo Suroso menjadi Komisaris Utama. Nama Tina Talisa dan Prabu Revolusi tetap jadi komisaris.

Susunan Direksi Subholding Downstream (SHD)

1. Direktur Utama : Mars Ega Legowo Putra

2. Wakil Direktur Utama: Taufik Aditiyawarman

3. Direktur Transformasi, Digitalisasi, & Sustainability : Tenny Elfrida

4. Direktur Penunjang Bisnis : Putut Andriatno

5. Direktur Sumber Daya Manusia : Dewi Kurnia Salwa

6. Direktur Optimasi Hilir & Distribusi : Hari Purnomo

7. Direktur Kelembagaan & Kepatuhan : Kadek Ambara Jaya

8. Direktur Armada Logistik : Arif Yunianto

9. Direktur Perencanaan & Pertumbuhan Bisnis : Joko Pranoto

10. Direktur Operasi Kilang : Didik Bahagia

11. Direktur Niaga : Erwin Suryadi

12. Direktur Pemasaran Retail : Eko Ricky Susanto

13. Direktur Pemasaran Korporat : Alimuddin Baso

14. Direktur Infrastruktur, Proyek, & Asset Integrity : Setyo Pitoyo

15. Direktur Manajemen Risiko : Rahman Pramono Wibowo

16. Direktur Keuangan : Bagus Agung Rahadiansyah

Susunan Dewan Komisaris Subholding Downstream (SHD)

1. Komisaris Utama : Sabar Yudo Suroso

2. Wakil Komisaris Utama : Agustina Arumsari

3. Komisaris : Bambang Suswantono

4. Komisaris : Ahmad Erani Yustika

5. Komisaris : Wanti Waranei Franky Mamahit

6. Komisaris : Panel Barus

7. Komisaris : Tina Talisa

8. Komisaris : Andy Rachmianto

9. Komisaris : Ardhy N. Mokobombang

10. Komisaris Independen : Sudung Situmorang

11. Komisaris Independen : Siti Zahra Aghnia

12. Komisaris Independen : Prabunindya Revta Revolusi