JAKARTA - Susunan direksi dan komisaris Subholding Downstream Pertamina (SHD). Subholding Downstream Pertamina merupakan gabungan tiga anak usaha Pertamina di sektor hilir yaitu PT Pertamina Patra Niaga (PPN), PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan PT Pertamina International Shipping (PIS).
Nama-nama yang beredar menjadi direksi dan komisaris Subholding Downstream Pertamina (SHD) sudah terungkap. Terdapat 16 direksi dengan Mars Ega Legowo Putra ditunjuk menjadi Direktur Utama.
Sementara jumlah komisaris mencapai 12 dengan Sabar Yudo Suroso menjadi Komisaris Utama. Nama Tina Talisa dan Prabu Revolusi tetap jadi komisaris.
1. Direktur Utama : Mars Ega Legowo Putra
2. Wakil Direktur Utama: Taufik Aditiyawarman
3. Direktur Transformasi, Digitalisasi, & Sustainability : Tenny Elfrida
4. Direktur Penunjang Bisnis : Putut Andriatno
5. Direktur Sumber Daya Manusia : Dewi Kurnia Salwa
6. Direktur Optimasi Hilir & Distribusi : Hari Purnomo
7. Direktur Kelembagaan & Kepatuhan : Kadek Ambara Jaya
8. Direktur Armada Logistik : Arif Yunianto
9. Direktur Perencanaan & Pertumbuhan Bisnis : Joko Pranoto
10. Direktur Operasi Kilang : Didik Bahagia
11. Direktur Niaga : Erwin Suryadi
12. Direktur Pemasaran Retail : Eko Ricky Susanto
13. Direktur Pemasaran Korporat : Alimuddin Baso
14. Direktur Infrastruktur, Proyek, & Asset Integrity : Setyo Pitoyo
15. Direktur Manajemen Risiko : Rahman Pramono Wibowo
16. Direktur Keuangan : Bagus Agung Rahadiansyah
1. Komisaris Utama : Sabar Yudo Suroso
2. Wakil Komisaris Utama : Agustina Arumsari
3. Komisaris : Bambang Suswantono
4. Komisaris : Ahmad Erani Yustika
5. Komisaris : Wanti Waranei Franky Mamahit
6. Komisaris : Panel Barus
7. Komisaris : Tina Talisa
8. Komisaris : Andy Rachmianto
9. Komisaris : Ardhy N. Mokobombang
10. Komisaris Independen : Sudung Situmorang
11. Komisaris Independen : Siti Zahra Aghnia
12. Komisaris Independen : Prabunindya Revta Revolusi