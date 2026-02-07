Harga Emas Antam Hari Ini 7 Februari Naik Rp30.000 Jadi Rp2.920.000 per Gram

JAKARTA - Harga emas Antam logam mulia pada hari ini, Sabtu 7 Februari 2026 naik Rp30.000 menjadi Rp2.920.000 per gram dibandingkan harga kemarin Rp2.890.000. Harga emas Antam sebelumnya juga naik di Jumat sore.



Buyback Emas Antam



Sejalan dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp66.000 menjadi Rp2.706.000.



Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi tersebut untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.



Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP Nomor 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.



Sesuai dengan PMK Nomor 48 tahun 2023 dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku) dan akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT Antam Tbk sebagai Penjual.