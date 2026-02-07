Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Harga Emas Antam Hari Ini 7 Februari Naik Rp30.000 Jadi Rp2.920.000 per Gram

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |09:01 WIB
JAKARTA - Harga emas Antam logam mulia pada hari ini, Sabtu 7 Februari 2026 naik Rp30.000 menjadi Rp2.920.000 per gram dibandingkan harga kemarin Rp2.890.000. Harga emas Antam  sebelumnya juga naik di Jumat sore.

Buyback Emas Antam

Sejalan dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp66.000 menjadi Rp2.706.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi tersebut untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP Nomor 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 tahun 2023 dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku) dan akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT Antam Tbk sebagai Penjual.

 

