Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Soal Penilaian Moody's, Pemerintah Pastikan Fundamental Ekonomi RI Kuat

Rohman Wibowo , Jurnalis-Minggu, 08 Februari 2026 |18:18 WIB
Soal Penilaian Moody's, Pemerintah Pastikan Fundamental Ekonomi RI Kuat
Ekonomi RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah menganggap penilaian lembaga pemeringkat internasional Moody's soal peringkat kredit Indonesia pada level Baa2 oleh lembaga pemeringkat internasional Moody’s sebagai cerminan ketahanan ekonomi nasional serta kekuatan fundamental struktural yang solid. 

Penilaian tersebut didasarkan pada kekuatan endowment sumber daya alam, demografi yang menguntungkan, serta kebijakan fiskal dan moneter yang dijalankan secara prudent dan konsisten. Afirmasi tersebut juga menunjukkan kepercayaan terhadap kemampuan Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto, menjelaskan bahwa fundamental perekonomian Indonesia hingga saat ini masih tetap terjaga. Ini merujuk pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,39 persen pada Q4-2025 yang merupakan pertumbuhan tertinggi sejak pandemi Covid-19 dan 5,11 persen pada tahun 2025, defisit fiskal yang berada di bawah 3 terhadap PDB, serta rasio utang Pemerintah sekitar 40 persen terhadap PDB.

“Terkait perubahan outlook, kami yakin perkembangan kebijakan dan kerangka kelembagaan yang telah dan sedang diimplementasikan akan menjawab kekhawatiran yang disampaikan,” ujar Haryo Limanseto dalam keterangan resminya, Minggu (8/2/2026). 

Lebih lanjut untuk mendorong geliat investasi, Pemerintah telah menyelesaikan kerangka hukum dan kelembagaan Danantara secara komprehensif melalui pengesahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025 sebagai dasar pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur pemisahan fungsi regulasi Badan Pengelola BUMN dan fungsi operasional Danantara. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/320/3200413/pertanian-e4Rv_large.jpg
Indonesia Tingkatkan Beli Produk Pertanian AS, Targetkan USD4,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/320/3200412/menko_airlangga-ZaFH_large.jpg
Airlangga: Integrasi Kawasan Jadi Kunci Pertumbuhan Inklusif Asia-Pasifik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199864/menko_airlangga-3I0W_large.jpeg
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Ini Respons Menko Airlangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199827/menko_ahy-KbgP_large.jpg
AHY: Program Transmigrasi Harus Berdampak pada Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/320/3199309/menko_airlangga-4xb6_large.jpeg
Pemerintah Gulirkan Rp200 Miliar untuk Dongkrak Ekonomi: Fokus Diskon Transportasi Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/320/3197942/menkeu_purbaya-NUYo_large.jpg
Pemerintah Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen di 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement