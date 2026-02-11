Advertisement
HOME FINANCE

PNM Terima Sertifikat Label Taat Zakat dari BAZNAS 

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |22:12 WIB
PNM Terima Sertifikat Label Taat Zakat dari BAZNAS 
PNM menerima Sertifikat Label Taat Zakat dari BAZNAS. (Foto: dok PNM)
A
A
A

JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus berkomitmen dalam pemberdayaan perempuan prasejahtera. Selain itu, PNM juga mendukung kemaslahatan umat melalui pengelolaan zakat perusahaan. 

Hingga kini, PNM telah melayani lebih dari 22,9 juta nasabah yang tersebar di 60.250 desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Dari total penyaluran pembiayaan, sekitar 73 persen telah menggunakan skema akad syariah sebagai bagian dari penguatan prinsip keuangan inklusif berbasis nilai-nilai syariah. 

Sejalan dengan komitmen tersebut, pada 2026 PNM menerima Sertifikat Label Taat Zakat dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Penghargaan ini diserahkan dalam rangkaian acara BAZNAS Collaboration Forum and Program Framework 2026 yang digelar di The Tavia Heritage Hotel, Jakarta (10/2/2026). 

Label Taat Zakat merupakan bentuk apresiasi kepada perusahaan yang dinilai konsisten menunaikan kewajiban zakat sesuai ketentuan syariah serta berkontribusi dalam optimalisasi pengelolaan zakat nasional, termasuk melalui penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL). 

Bagi PNM, penghargaan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat program pemberdayaan masyarakat, sekaligus memperluas dampak sosial bagi para mustahik. Sekretaris Perusahaan PNM, Dodot Patria Ary menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut.

