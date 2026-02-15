Pengusaha Mal Bantah Fenomena Rojali dan Rohana Tanda Daya Beli Turun

JAKARTA - Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) membantah anggapan bahwa fenomena Rojali (Rombongan Jarang Beli dan Rohana (Rombongan Hanya Nanya) mencerminkan penurunan daya beli masyarakat. Istilah yang belakangan ramai diperbincangkan itu dinilai bukan hal baru dalam dinamika pusat perbelanjaan.

Ketua Bidang Program Promosi DPP APPBI, Agung Gunawan, mengatakan fenomena tersebut sejatinya sudah lama ada dan sebelumnya dikenal dengan istilah window shopping.

Menurutnya, memang tidak semua pengunjung mall datang dengan tujuan berbelanja, ada yang memanfaatkan pusat perbelanjaan sebagai tempat bertemu atau sekadar makan dan minum.

"Sebetulnya kalau kita melihat kata Rojali, Rohana itu dari dulu juga udah ada. Jadi buat kami fenomena Rojali, Rohana itu tidak terlalu signifikan karena pembelanjaan di mall itu masih tetap ada lah seperti itu," tegas Agung saat dijumpai di Kota Kasablanka dikutip, Minggu (15/2/2026).

APPBI justru optimistis menyambut momentum Ramadan dan Lebaran 2026. Asosiasi menargetkan peningkatan transaksi di pusat perbelanjaan sebesar 10-15% dibandingkan bulan biasa.

Agung menjelaskan, selama Ramadan pola konsumsi masyarakat cenderung meningkat, terutama di sektor makanan dan minuman.

Dia menjelaskan, jika pada bulan biasa masyarakat umumnya melakukan satu kali makan siang dan satu kali makan malam di luar rumah, selama Ramadan aktivitas berbuka puasa bersama mendorong frekuensi kunjungan dan transaksi.