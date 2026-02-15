Advertisement
HOT ISSUE

Lupa Nomor BPJS Kesehatan? Ini Cara Ceknya Dengan NIK KTP 

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |21:05 WIB
Lupa Nomor BPJS Kesehatan? Ini Cara Ceknya Dengan NIK KTP 
BPJS Kesehatan 9Foto: Okezone)
JAKARTA - Lupa nomor BPJS kesehatan? Ini cara ceknya dengan NIK KTP.  Nomor BPJS Kesehatan sangat penting karena dibutuhkan untuk mengetahui tagihan dan membayar iuran BPJS Kesehatan setiap bulannya.

Selain itu, nomor ini juga diperlukan saat peserta akan menggunakan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang sudah dipilih. 

Cara Mengecek Nomor BPJS Kesehatan.

Jika kamu lupa nomor BPJS atau kehilangan kartunya, ada banyak cara mengecek nomor BPJS Kesehatan yang bisa kamu lakukan. 

Tercatat ada beberapa pilihan opsi, mulai dari melalui aplikasi resmi, layanan daring, hingga opsi luring. Berikut panduan lengkapnya:

1. Bagaimana Cara Cek BPJS lewat HP?

Aplikasi Mobile JKN adalah cara paling sederhana dan cepat sebagai cara mengecek nomor BPJS Kesehatan. 

Jika kamu belum pernah mendaftar, kamu bisa membuat akun baru dengan memasukkan NIK dan data sesuai e-KTP.

 

