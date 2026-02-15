Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Kisaran Gaji TKI di Korea, Berminat? 

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |22:01 WIB
Segini Kisaran Gaji TKI di Korea, Berminat? 
Gaji di Korea (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Segini Kisaran Gaji TKI di Korea, berminat? Saat ini banyak tenaga Kerja Indonesia (TKI) warga Indonesia yang bekerja di luar negeri, salah satunya adalah Korea.

Segin gaji TKI di Korea, adalah pertanyaan yang sering diajukan oleh para pekerja imigran Indonesia. 

Hal ini dikarenakan, Korea adalah salah satu negara yang banyak menjadi incaran para TKI. 

Berapa UMR di Korea Selatan? Berikut rangkuman Okezone, Minggu (15/2/2026). 

Upah minimum resmi di Korea Selatan ditetapkan sebesar 10.320 won per jam, meningkat 2.9% won dari tahun sebelumnya.

Jika dirinci, upah minimum Korea Selatan 2026:

Per Jam: 10.320 won
Per Hari: 82.560 won (berdasarkan 8 jam kerja)
Per Bulan: 2.156.880 won (berdasarkan 209 jam kerja).

 

