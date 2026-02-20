Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Indonesia Buka Peluang Kerja Sama Pengembangan Nuklir dengan AS 

Rohman Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |15:22 WIB
Indonesia Buka Peluang Kerja Sama Pengembangan Nuklir dengan AS 
Indonesia Bangun PLTN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah membuka peluang kerja sama pengembangan energi nuklir dengan Amerika Serikat (AS), menyusul disepakatinya perjanjian dagang agreement on reciprocal trade (ART) antara kedua negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia terbuka terhadap investasi dan transfer teknologi, baik dalam pengembangan mineral kritis maupun sektor energi nuklir.

"Mineral kritis kita sudah sebutkan, bahwa itu adalah terkait dengan industrial mineral. Artinya ada secondary process, dan Indonesia terbuka untuk kerjasama investasi maupun teknologi, baik critical mineral maupun rare earth," katanya dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Jumat (20/2/2026).

Selain mineral, pemerintah juga membuka peluang kolaborasi dalam pengembangan Small Modular Reactor (SMR) nuklir. Airlangga mengungkapkan bahwa saat ini juga telah ada nota kesepahaman antara Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan pihak AS.

"Di samping itu juga kita membuka kerjasama untuk pengembagan Small Modular Reactor Nuklir yang saat sekarang kita sudah PLN dan juga Amerika Sudah ada kerjasama Memorandum of Understanding, dan Study Visibility dengan new scale," jelas Airlangga.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/320/3148812/pertemuan_presiden_prabowo_dengan_presiden_rusia_vladimir_putin-1W7L_large.jpg
Putin Janji Bantu Indonesia Kembangkan Nuklir dan Teknologi AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/320/3142212/pembangkit-p7te_large.png
RI Akan Bangun Pembangkit Listrik Nuklir di Sumatera dan Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/320/3132072/bahlil-U6em_large.jpg
RI Targetkan PLTN Beroperasi 2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/320/3046278/prabowo-gandeng-rusia-bangun-energi-nuklir-ri-begini-respons-menteri-esdm-Rwb2r3fOXa.png
Prabowo Gandeng Rusia Bangun Energi Nuklir RI, Begini Respons Menteri ESDM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/320/3043233/kurangi-batu-bara-cs-ri-serius-bangun-pembangkit-listrik-tenaga-nuklir-fhdb9ZtbAh.jpg
Kurangi Batu Bara Cs, RI Serius Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/56/3001773/ilyushin_il_80-XDJU_large.jpg
Apa Itu Pesawat Kiamat? Jet yang Dianggap Pertanda Potensi Pecahnya Perang Nuklir
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement