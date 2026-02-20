Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dirut Bulog Tegaskan Harga Beras dan Minyakita Stabil pada Ramadhan dan Lebaran 2026 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |17:02 WIB
Dirut Bulog Tegaskan Harga Beras dan Minyakita Stabil pada Ramadhan dan Lebaran 2026 
Beras Bulog (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan harga beras dan Minyakita stabil selama Ramadhan dan Lebaran. Kepastian ini disampaikan usai dilakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Minggu dan Pasar Jatinegara pada Jum'at (20/2/2026).

Ahmad Rizal menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemantauan di dua pasar tersebut, secara umum stok bahan pokok tersedia dalam jumlah cukup dan harga relatif stabil. Tak hanya beras dan Minyakita, cabai, bawang, tepung terigu, daging, dan gula juga dalam kondisi aman.

“Alhamdulillah untuk beras dalam keadaan stabil dan kondusif. Sinergi antara produsen, pengecer, dan Satgas Pangan terus kami perkuat agar harga tetap terjaga selama Ramadhan hingga Lebaran nanti,” ujar Ahmad Rizal.

Untuk komoditas beras, baik medium maupun premium, Ahmad Rizal menyatakan harga di lapangan masih sesuai ketentuan pemerintah. Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium berada di angka Rp13.500 per kilogram, beras SPHP Rp12.500 per kilogram, dan beras premium Rp14.900 per kilogram.

Sementara Minyakita, distribusi diklaim berjalan sesuai ketentuan terbaru pemerintah terkait skema Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 35 persen. 

Penyaluran kini dilakukan langsung oleh BUMN Pangan, termasuk Bulog tanpa melalui distributor, sehingga distribusi lebih terkendali dan efisien.

"Minyakita ini disalurkan langsung dari gudang BULOG ke pasar-pasar SP2KP dengan harga Rp14.500 per liter dari gudang dan dijual kepada masyarakat sesuai HET Rp15.700 per liter. Skema ini memberikan margin yang wajar bagi pengecer sekaligus menjaga harga tetap stabil di tingkat konsumen," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/320/3202273/beras_bulog-kmSW_large.jpg
215 Ribu Jamaah Haji Indonesia Akan Disuplai Beras Bulog
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/320/3202180/pasar-x238_large.jpg
Harga Beras, Cabai hingga Telur Turun Jelang Ramadhan 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/320/3199549/mentan_amran-NULl_large.jpg
Serapan Naik 700 Persen di Awal 2026, RI Buka Peluang Ekspor Beras 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/320/3199264/padi-BN1o_large.jpg
Produksi Beras Terus Meningkat, Diprediksi Tembus 10,16 Juta Ton pada Januari-Maret 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/320/3196597/mentan_amran-uyRn_large.jpg
Sita 1.000 Ton Beras Ilegal, Mentan Minta Pelaku Ditindak Tegas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/320/3195105/stok_stabil-7dTu_large.jpg
Stok Beras RI Capai 3,36 Juta di Awal Tahun, Ini Rinciannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement