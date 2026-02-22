Advertisement
MARKET UPDATE

Reformasi Bursa, BEI Segera Evaluasi Kebijakan Full Call Auction

Rohman Wibowo , Jurnalis-Minggu, 22 Februari 2026 |12:03 WIB
Reformasi Bursa, BEI Segera Evaluasi Kebijakan Full Call Auction
Bursa Efek Indonesia berencana mengevaluasi kebijakan Full Call Auction (FCA). (Foto:Okezone.com/Arif Julianto)
JAKARTA – Bursa Efek Indonesia berencana mengevaluasi kebijakan Full Call Auction (FCA). Langkah ini dilakukan sejalan dengan tinjauan rutin terhadap seluruh regulasi di lingkungan bursa, sekaligus untuk menemukan peluang penyempurnaan dan perbaikan ketentuan yang saat ini berlaku.

Pjs. Direktur BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan bahwa aturan FCA memang masuk dalam daftar kebijakan yang ditinjau secara berkala oleh pihak otoritas. Ia menilai langkah untuk mendongkrak transparansi pasar bisa memicu efek domino yang harus dikaji secara mendalam, termasuk mengenai seberapa relevan berbagai kriteria yang ada di papan pemantauan khusus.

“FCA akan segera kami evaluasi. Karena sesuai dengan seluruh kebijakan bursa, kami melakukan review secara periodik. Dan FCA juga termasuk yang kami review secara periodik. Kami melihat ada ruang bagi kami untuk melakukan penyempurnaan atau perbaikan atas kebijakan tersebut,” ucap Jeffrey dalam keterangannya di Gedung Bursa Efek Indonesia, dikutip Minggu (22/2/2026).

Untuk diketahui, sistem FCA adalah metode transaksi untuk saham-saham yang menghuni Papan Pemantauan Khusus. Dalam sistem ini, proses jual-beli tidak berjalan berkesinambungan (continuous trading), melainkan melalui skema pengumpulan order atau lelang yang nantinya akan dicocokkan pada jam-jam tertentu dengan patokan satu harga tunggal.

Sistem ini sebelumnya sempat memicu perbincangan hangat karena beberapa emiten di BEI, termasuk yang tadinya digadang-gadang masuk ke dalam daftar indeks global semacam FTSE, dianggap bisa terpengaruh status kelayakannya sebagai anggota indeks.

Aturan FCA dipandang punya celah yang bisa menekan tingkat likuiditas sekaligus mendongkrak volatilitas transaksi, khususnya untuk saham-saham di papan pemantauan khusus.

Kondisi ini dikhawatirkan berimbas pada rapor penilaian dari lembaga penyedia indeks global.

Jeffrey tidak menutup peluang bahwa mekanisme ini bisa saja dirombak, bahkan ada kemungkinan untuk mengembalikannya ke format transaksi reguler atau perdagangan berkelanjutan (continuous trading). Biarpun begitu, ia menegaskan bahwa prioritas otoritas bursa saat ini adalah menjalankan kajian komprehensif terkait FCA tersebut.

“Sangat mungkin. Tapi poinnya adalah FCA akan direview,” tegasnya.

 

1 2
