Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Wisata Berkelanjutan, Bali Bersih-Bersih 2,25 Ton Sampah dan Tekan Emisi Karbon

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 22 Februari 2026 |14:13 WIB
Wisata Berkelanjutan, Bali Bersih-Bersih 2,25 Ton Sampah dan Tekan Emisi Karbon
Bali menjaga kelestarian lingkungannya dengan menggelar aksi bersih-bersih pantai. (Foto: Okezone.com/InJourney)
A
A
A

JAKARTA – Bali menjaga kelestarian lingkungannya dengan menggelar aksi bersih-bersih pantai, yang berhasil mengumpulkan lebih dari 2,25 ton sampah. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pariwisata berkelanjutan di Pulau Dewata sekaligus menciptakan lingkungan pantai yang lebih bersih dan nyaman. 

Upaya ini juga berkontribusi pada potensi reduksi emisi karbon hingga 0,87 ton CO₂e sebagai langkah nyata menjaga kelestarian alam.

Pantai Kelan, sekitar lima kilometer di selatan landasan pacu Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, dikenal sebagai destinasi favorit wisatawan untuk menikmati matahari terbenam dengan latar aktivitas pesawat lepas landas dan mendarat. Deretan kuliner seafood dan kafe di sekitar pantai turut memperkuat daya tarik kawasan ini, sehingga ramai dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Dengan Bali menjadi penyumbang signifikan pergerakan wisatawan mancanegara, mencapai 16,33 juta pergerakan sepanjang 2025, menjaga kebersihan dan kelestarian destinasi menjadi tanggung jawab bersama. Aksi Beach Clean Up menekankan pelestarian lingkungan dan pengelolaan pariwisata berkelanjutan dari hulu ke hilir.

“Melalui semangat gotong royong dan kolaborasi lintas sektor, setiap elemen mulai dari pemerintah, pelaku industri, komunitas, hingga masyarakat memiliki peran penting dalam menghadirkan solusi berkelanjutan,” ujar Herdy Harman, Direktur SDM dan Digital InJourney, Minggu (22/2/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/320/3202976//sampah-SwuW_large.jpg
Progam Kelola Sampah Hasilkan Rp3,2 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202677//listrik-c6y8_large.jpg
Pembangkit Listrik Captive Berbasis Fosil Makin Besar, Ini Dampaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/338/3199003//rdf_rorotan_jakut-rvEa_large.jpg
Minimalisir Bau, RDF Plant Rorotan Tambah Sistem Pengendali Polusi Udara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/340/3198966//gempa-UMVv_large.jpg
Gempa Guncang Karangasem Bali, BMKG Sebut Akibat Aktivitas Sesar Dasar Laut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/25/3197522//ubud-hodu_large.jpg
Ubud Bali Didominasi Wisatawan Korea Selatan, Turis Kini Cari Pariwisata Wellness 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/320/3196466//penumpang-aQIf_large.jpg
Aviasi dan Pariwisata Diandalkan Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi RI hingga 6%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement