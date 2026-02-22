Wisata Berkelanjutan, Bali Bersih-Bersih 2,25 Ton Sampah dan Tekan Emisi Karbon

JAKARTA – Bali menjaga kelestarian lingkungannya dengan menggelar aksi bersih-bersih pantai, yang berhasil mengumpulkan lebih dari 2,25 ton sampah. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pariwisata berkelanjutan di Pulau Dewata sekaligus menciptakan lingkungan pantai yang lebih bersih dan nyaman.

Upaya ini juga berkontribusi pada potensi reduksi emisi karbon hingga 0,87 ton CO₂e sebagai langkah nyata menjaga kelestarian alam.

Pantai Kelan, sekitar lima kilometer di selatan landasan pacu Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, dikenal sebagai destinasi favorit wisatawan untuk menikmati matahari terbenam dengan latar aktivitas pesawat lepas landas dan mendarat. Deretan kuliner seafood dan kafe di sekitar pantai turut memperkuat daya tarik kawasan ini, sehingga ramai dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Dengan Bali menjadi penyumbang signifikan pergerakan wisatawan mancanegara, mencapai 16,33 juta pergerakan sepanjang 2025, menjaga kebersihan dan kelestarian destinasi menjadi tanggung jawab bersama. Aksi Beach Clean Up menekankan pelestarian lingkungan dan pengelolaan pariwisata berkelanjutan dari hulu ke hilir.

“Melalui semangat gotong royong dan kolaborasi lintas sektor, setiap elemen mulai dari pemerintah, pelaku industri, komunitas, hingga masyarakat memiliki peran penting dalam menghadirkan solusi berkelanjutan,” ujar Herdy Harman, Direktur SDM dan Digital InJourney, Minggu (22/2/2026).