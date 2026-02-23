Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Prabowo Minta Master Plan Proyek Giant Sea Wall Segera Dibuat

Rohman Wibowo , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |17:33 WIB
Prabowo Minta Master Plan Proyek Giant Sea Wall Segera Dibuat
Kepala BOPPJ, Didit Herdiawan Ashaf Ungkap Presiden Prabowo Minta Master Plan Giant Sea Wall. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Proyek Giant Sea Wall (GSW) di kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura) kini memasuki tahap penyusunan master plan. Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) menegaskan perencanaan ini dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, dengan tujuan mempercepat pengerjaan mega proyek untuk menanggulangi penurunan permukaan tanah dan risiko banjir rob di wilayah pesisir.

Kepala BOPPJ, Didit Herdiawan Ashaf, menjelaskan bahwa pembangunan GSW menjadi alternatif dalam mengatasi masalah pesisir, termasuk banjir rob, degradasi lingkungan, dan tersendatnya aliran air karena minimnya daerah penampung seperti embung atau bendungan.

“Dengan kondisi seperti itu, Bapak Presiden mengarahkan kami untuk segera menyusun master plan sebagai persiapan rencana induk pembangunan dan perlindungan Pantura Jawa,” kata Didit saat ditemui di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Berdasarkan kajian BOPPJ, sekitar 17 juta jiwa penduduk di Pantura terdampak banjir rob dan penurunan permukaan tanah. Potensi kerugian ekonomi akibat fenomena tersebut diperkirakan mencapai USD 368,37 miliar.

Didit menambahkan, di pesisir Jakarta, GSW bakal dibagi menjadi dua bagian utama: tanggul laut raksasa di timur dan barat, dengan jembatan penghubung di antaranya. Di sisi GSW juga akan dibangun waduk retensi yang berpotensi menjadi pasokan air baku bagi ibu kota.

BOPPJ, yang disupervisi Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, bekerja sama dengan tenaga ahli dari universitas dan lingkungan, serta melibatkan konsultan internasional, untuk merumuskan solusi teknis terkait abrasi dan penurunan permukaan tanah.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/320/3203244//tanggul_laut-DN1l_large.jpg
Urgensi Proyek Giant Sea Wall, Negara Bisa Rugi USD368,37 Miliar Akibat Abrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/470/3200618//giant_sea_wall-ykrL_large.jpg
Intip Persiapan Pembangunan Giant Sea Wall di Teluk Jakarta dan Jawa Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/337/3199667//pemerintah-pQn7_large.jpg
BRIN: Giant Sea Wall Terlalu Berat, Bisa Tenggelamkan Pesisir Jawa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/338/3196407//pramono_anung-Bd8z_large.jpg
Pramono Tunggu Arahan Pusat Bangun 19 Km Giant Sea Wall
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/470/3188091//hashim_soal_tanggul_laut-JpDV_large.jpg
Hashim Peringatkan Dampak Perubahan Iklim: Tanggul Laut Wajib Dibangun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178082//prabowo_subianto-YD9b_large.jpg
Prabowo: Tanggul Laut 535 Km Siap Dibangun, Bakal Selamatkan 55 Juta Penduduk
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement