Mengulik Dari Mana Sumber Dana Beasiswa LPDP

JAKARTA – Mengulik dari mana sumber dana beasiswa LPDP. Program beasiswa ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan melalui skema dana abadi pendidikan.

Pada 2026, anggaran program beasiswa LPDP mencapai Rp11,07 triliun. Dana tersebut ditujukan bagi 5.750 penerima beasiswa baru dengan fokus pada bidang science, technology, engineering, and mathematics (STEM), jenjang S2 dan S3, serta pendidikan dokter spesialis guna mendukung visi pembangunan nasional.

Pemerintah mengembangkan dana abadi di bidang pendidikan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan, yang menggantikan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019. Regulasi tersebut menjelaskan bahwa dana abadi pendidikan merupakan dana yang bersifat permanen untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan antargenerasi dan tidak digunakan untuk belanja langsung.

Secara historis, pemerintah mulai menginvestasikan dana abadi pendidikan pada 2010 sebesar Rp1 triliun dan terus meningkatkan nilainya hingga saat ini. Konsepnya adalah mengalokasikan sebagian anggaran pendidikan dalam APBN sebagai Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) kepada Badan Layanan Umum (BLU), yakni LPDP, untuk dikelola. Hasil pengelolaan investasi tersebut kemudian dimanfaatkan untuk membiayai program beasiswa dan riset.

LPDP merupakan BLU di bawah Kementerian Keuangan. DPPN menjadi cikal bakal dana abadi pendidikan sebelum lahirnya dana abadi lain, yaitu Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Perguruan Tinggi, dan Dana Abadi Kebudayaan.

Berdasarkan Perpres 111/2021, LPDP kini mendapat mandat mengelola seluruh dana abadi di bidang pendidikan yang mencakup Dana Abadi Pendidikan (sebelumnya DPPN), Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Perguruan Tinggi, dan Dana Abadi Kebudayaan. Dalam pelaksanaannya, LPDP bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Agama, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Plt Direktur Utama LPDP, Sudarto, menyatakan bahwa total dana abadi yang dikelola saat ini mencapai Rp154,19 triliun. Dari jumlah tersebut, dana abadi pendidikan sebesar Rp126 triliun, dana abadi penelitian Rp13 triliun, dana abadi perguruan tinggi Rp10 triliun, dan dana abadi kebudayaan Rp5 triliun.

“Sejak 2013, Indonesia telah membangun dana abadi yang kini totalnya mencapai Rp154,19 triliun,” ujar Sudarto.