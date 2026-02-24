Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengulik Dari Mana Sumber Dana Beasiswa LPDP

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |19:10 WIB
Mengulik Dari Mana Sumber Dana Beasiswa LPDP
Mengulik dari mana sumber dana beasiswa LPDP. (Foto: Okezone.com/LPDP)
A
A
A

JAKARTA – Mengulik dari mana sumber dana beasiswa LPDP. Program beasiswa ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan melalui skema dana abadi pendidikan.

Pada 2026, anggaran program beasiswa LPDP mencapai Rp11,07 triliun. Dana tersebut ditujukan bagi 5.750 penerima beasiswa baru dengan fokus pada bidang science, technology, engineering, and mathematics (STEM), jenjang S2 dan S3, serta pendidikan dokter spesialis guna mendukung visi pembangunan nasional.

Pemerintah mengembangkan dana abadi di bidang pendidikan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan, yang menggantikan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019. Regulasi tersebut menjelaskan bahwa dana abadi pendidikan merupakan dana yang bersifat permanen untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan antargenerasi dan tidak digunakan untuk belanja langsung.

Secara historis, pemerintah mulai menginvestasikan dana abadi pendidikan pada 2010 sebesar Rp1 triliun dan terus meningkatkan nilainya hingga saat ini. Konsepnya adalah mengalokasikan sebagian anggaran pendidikan dalam APBN sebagai Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) kepada Badan Layanan Umum (BLU), yakni LPDP, untuk dikelola. Hasil pengelolaan investasi tersebut kemudian dimanfaatkan untuk membiayai program beasiswa dan riset.

LPDP merupakan BLU di bawah Kementerian Keuangan. DPPN menjadi cikal bakal dana abadi pendidikan sebelum lahirnya dana abadi lain, yaitu Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Perguruan Tinggi, dan Dana Abadi Kebudayaan.

Berdasarkan Perpres 111/2021, LPDP kini mendapat mandat mengelola seluruh dana abadi di bidang pendidikan yang mencakup Dana Abadi Pendidikan (sebelumnya DPPN), Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Perguruan Tinggi, dan Dana Abadi Kebudayaan. Dalam pelaksanaannya, LPDP bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Agama, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Plt Direktur Utama LPDP, Sudarto, menyatakan bahwa total dana abadi yang dikelola saat ini mencapai Rp154,19 triliun. Dari jumlah tersebut, dana abadi pendidikan sebesar Rp126 triliun, dana abadi penelitian Rp13 triliun, dana abadi perguruan tinggi Rp10 triliun, dan dana abadi kebudayaan Rp5 triliun.

“Sejak 2013, Indonesia telah membangun dana abadi yang kini totalnya mencapai Rp154,19 triliun,” ujar Sudarto.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/65/3203399//mutiara-zGaT_large.jpg
Profil dan Pendidikan Mutiara Annisa Baswedan, Putri Anies Baswedan Penerima Beasiswa LPDP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/612/3203363//tasya_kamila-BjZg_large.jpg
Tuntaskan LPDP, Tasya Kamila : Laporan Boss! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/65/3203359//beasiswa-R8XQ_large.jpg
Apakah Penerima Beasiswa LPDP Wajib Pulang ke Indonesia? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/320/3203320//purbaya-eBUF_large.jpg
Peringatan Keras Purbaya ke Penerima Beasiswa LPDP: Jangan Hina Negara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/320/3203178//purbaya-TMrH_large.jpg
Purbaya Sentil Alumni LPDP Dwi Sasetyaningtyas: Siap-Siap Menyesal! Suami Kembalikan Dana Beasiswa hingga di-Blacklist
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/320/3203177//lpdp-7jkC_large.jpg
Apakah Penerima Awardee LPDP Boleh Daftar CPNS? Ini Faktanya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement