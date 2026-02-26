Avian Brands Capai Pendapatan Rp8,1 Triliun, Perkuat Posisi Pasar Sepanjang 2025

SURABAYA - PT Avia Avian Tbk (“Avian Brands”), pemimpin pasar industri cat dekoratif di Indonesia, melaporkan kinerja keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025. Di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang, Perseroan mampu mencatatkan pertumbuhan kinerja yang positif melalui eksekusi strategi yang disiplin dan berkelanjutan.

Selama 2025, Avian Brands berhasil membukukan total pendapatan sebesar Rp8,1 triliun, meningkat Rp652 miliar atau 8,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan pertumbuhan volume penjualan sebesar 7,4 persen. Kinerja ini didukung oleh pertumbuhan penjualan yang konsisten sejak kuartal pertama hingga kuartal keempat, baik pada segmen solusi arsitektur maupun barang dagangan.

Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, Perseroan juga mampu mempertahankan tingkat profitabilitas yang kuat. Hingga akhir 2025, Avian Brands mencatatkan laba bersih sebesar Rp1,7 triliun, meningkat Rp80 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, dengan marjin laba bersih sebesar 21,5 persen. Capaian ini mencerminkan disiplin pengendalian biaya serta peningkatan efisiensi operasional yang dijalankan secara berkelanjutan.

Kinerja 2025 didorong oleh konsistensi Perseroan dalam menjalankan strategi keberlanjutan, yang berfokus pada penguatan hubungan pelanggan, perluasan jaringan distribusi, serta peningkatan proses internal.

Meskipun kondisi pasar masih penuh tantangan, Avian Brands tetap mencatatkan pertumbuhan signifikan dalam jumlah pelanggan yang bertransaksi. Hingga akhir 2025, lebih dari 60.000 toko tercatat aktif bertransaksi dengan Avian Brands, menegaskan keberhasilan strategi penetrasi pasar dan loyalitas pelanggan.