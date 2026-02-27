Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bapanas Catat Ada Penurunan Harga Pangan pada Sepekan Ramadhan 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |14:15 WIB
Bapanas Catat Ada Penurunan Harga Pangan pada Sepekan Ramadhan 
Harga Pangan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Satgas Saber Pelanggaran Pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat tren penurunan harga sejumlah komoditas pangan dalam sepekan berlangsungnya momen Ramadhan 2026. Hasil pemantauan menunjukkan harga relatif terkendali tanpa gejolak berarti di berbagai daerah.

Berdasarkan 28.270 kegiatan pemantauan yang dilakukan di pasar rakyat, ritel modern, distributor hingga produsen, terjadi koreksi harga pada sejumlah komoditas utama. Di wilayah barat Indonesia, harga gula konsumsi turun dari Rp17.983 per kilogram pada awal Februari menjadi Rp17.525 per kilogram per 25 Februari 2026 atau turun sekitar 2,5 persen dan semakin mendekati harga acuan.

Harga daging kerbau beku juga mengalami penurunan signifikan dari Rp105.349 per kilogram pada pertengahan Februari menjadi Rp95.194 per kilogram pada akhir periode pemantauan.

Sementara itu, harga beras di sejumlah zona menunjukkan tren penurunan dan semakin stabil dibanding awal Februari 2026. Beras program SPHP bahkan berhasil ditekan hingga berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).

Komoditas cabai rawit merah juga tercatat melandai dengan rata-rata harga nasional di tingkat konsumen mencapai Rp66.920 per kilogram, mencerminkan membaiknya pasokan serta kelancaran distribusi antarwilayah.

Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, menegaskan bahwa penguatan pengawasan menjadi kunci dalam meredam gejolak harga dan memastikan distribusi berjalan lancar.

“Langkah pengawasan yang masif ini bertujuan memastikan pasokan tersedia, distribusi tidak terhambat, dan harga tetap terkendali. Hasil pemantauan menunjukkan kondisi harga mulai stabil baik di tingkat distributor maupun di pasar,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Jumat (27/2/2026).

Ia menjelaskan, pengawasan menyeluruh turut mendorong penyesuaian harga di tingkat produsen. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/320/3203979/harga_pangan-NRWw_large.jpg
Update Harga Pangan di Ramadhan ke-9: Beras, Gula hingga Minyak Goreng Alami Lonjakan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/320/3203654/harga_cabai-8myU_large.jpg
Bapanas Sebut Harga Cabai Rawit Mulai Stabil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/320/3203390/harga_pangan-5Tpq_large.jpg
Harga Pangan Naik Tinggi pada Ramadhan, Pedagang: Omzet Anjlok!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/320/3203365/harga_pangan-ZXql_large.png
Harga Daging, Ayam hingga Telur Dipastikan Stabil pada Ramadhan 2026, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/320/3202194/mendag-9A3m_large.jpg
Mendag Minta Harga Pangan Tidak Naik Selama Ramadhan 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/320/3201386/mentan_amran-Afmi_large.jpg
Curhat Amran: Pemerintah Kerap Disalahkan saat Harga Pangan Naik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement