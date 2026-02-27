Bapanas Catat Ada Penurunan Harga Pangan pada Sepekan Ramadhan

JAKARTA - Satgas Saber Pelanggaran Pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat tren penurunan harga sejumlah komoditas pangan dalam sepekan berlangsungnya momen Ramadhan 2026. Hasil pemantauan menunjukkan harga relatif terkendali tanpa gejolak berarti di berbagai daerah.

Berdasarkan 28.270 kegiatan pemantauan yang dilakukan di pasar rakyat, ritel modern, distributor hingga produsen, terjadi koreksi harga pada sejumlah komoditas utama. Di wilayah barat Indonesia, harga gula konsumsi turun dari Rp17.983 per kilogram pada awal Februari menjadi Rp17.525 per kilogram per 25 Februari 2026 atau turun sekitar 2,5 persen dan semakin mendekati harga acuan.

Harga daging kerbau beku juga mengalami penurunan signifikan dari Rp105.349 per kilogram pada pertengahan Februari menjadi Rp95.194 per kilogram pada akhir periode pemantauan.

Sementara itu, harga beras di sejumlah zona menunjukkan tren penurunan dan semakin stabil dibanding awal Februari 2026. Beras program SPHP bahkan berhasil ditekan hingga berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).

Komoditas cabai rawit merah juga tercatat melandai dengan rata-rata harga nasional di tingkat konsumen mencapai Rp66.920 per kilogram, mencerminkan membaiknya pasokan serta kelancaran distribusi antarwilayah.

Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, menegaskan bahwa penguatan pengawasan menjadi kunci dalam meredam gejolak harga dan memastikan distribusi berjalan lancar.

“Langkah pengawasan yang masif ini bertujuan memastikan pasokan tersedia, distribusi tidak terhambat, dan harga tetap terkendali. Hasil pemantauan menunjukkan kondisi harga mulai stabil baik di tingkat distributor maupun di pasar,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Jumat (27/2/2026).

Ia menjelaskan, pengawasan menyeluruh turut mendorong penyesuaian harga di tingkat produsen.