Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menanti Pencairan THR Ojol 2026?

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |08:02 WIB
Menanti Pencairan THR Ojol 2026?
Apakah driver ojol kembali menerima THR pada tahun ini seperti tahun sebelumnya? (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Tunjangan Hari Raya (THR) selalu dinantikan para pekerja menjelang Lebaran, termasuk mitra transportasi online atau pengemudi ojek online (ojol). Lantas, apakah driver ojol kembali menerima THR pada tahun ini seperti tahun sebelumnya?

Gojek dan Grab telah menyampaikan komitmennya untuk memberikan Bonus Hari Raya (BHR). Namun, mekanisme penyaluran BHR 2026 masih dalam tahap finalisasi sambil menunggu aturan resmi dari pemerintah.

Kepastian driver ojol mendapatkan BHR juga disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. Menurutnya, pengumuman atau Surat Edaran (SE) terkait pemberian BHR bagi driver ojol dilakukan bersamaan dengan SE Tunjangan Hari Raya (THR) pekerja.

Menaker mengatakan, saat ini pemerintah tengah menjalin komunikasi dengan perusahaan-perusahaan layanan transportasi berbasis aplikasi (aplikator) yang beroperasi di Indonesia.

“Alhamdulillah respons mereka (aplikator) baik, mereka komitmen untuk memberikan BHR,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/320/3203768//ojol-1tCT_large.jpg
Apakah Ojek Online Dapat THR 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/320/3203616//menaker-ZrCw_large.jpg
THR Karyawan Swasta 2026 Cair H-7 Lebaran, Driver Ojol Dapat BHR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/320/3202327//ojol-PrE0_large.jpg
Driver Ojol Kerja Lebih Tenang: Ada BPJS hingga Poin Jadi Voucher
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/622/3198017//gojek-ejmN_large.jpg
4 Inisiatif GoTo Buat Driver, Bonus Hari Raya Lebaran Kembali Cair Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/338/3195305//demo_ojol-2ouJ_large.jpg
Demo Ojol di Monas, 1.541 Personel Gabungan Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195088//prabowo-h1Mx_large.jpg
Prabowo Takjub Lihat Anak Cleaning Service dan Ojol Orasi 4 Bahasa Asing
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement