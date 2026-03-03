Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ekspansi Manufaktur RI Tertinggi dalam 2 Tahun, PMI Tembus 53,8

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |08:15 WIB
Ekspansi Manufaktur RI Tertinggi dalam 2 Tahun, PMI Tembus 53,8
Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia melonjak ke 53,8 dari 52,6 pada Januari 2026. (foto ;Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Sektor manufaktur Indonesia mencatat kinerja gemilang pada Februari 2026 dengan menembus level ekspansi tertinggi dalam hampir dua tahun terakhir. Berdasarkan data terbaru, Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia melonjak ke 53,8 dari 52,6 pada Januari 2026.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menjelaskan penguatan tersebut didorong tingginya permintaan baru yang diikuti pertumbuhan produksi secara pesat.

"Resiliensi ekonomi domestik menjadi modal penting di tengah situasi global yang dinamis," ujar Febrio, Selasa (3/3/2026).

Dari sisi konsumsi rumah tangga, kontribusi terhadap roda ekonomi nasional juga tercatat signifikan. Indeks Penjualan Riil (IPR) pada Januari 2026 tumbuh 7,9 persen secara tahunan (yoy). Pertumbuhan tersebut terlihat pada peningkatan penjualan sektor makanan, minuman, dan sandang, serta didukung mobilitas masyarakat yang semakin tinggi.

"Penguatan konsumsi juga terlihat dari penjualan kendaraan bermotor yang positif, dengan penjualan sepeda motor naik 3,1 persen dan penjualan mobil tumbuh 7,0 persen," tambahnya.

Optimisme masyarakat tetap berada di zona kuat, tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang naik ke level 127 dari sebelumnya 123,5.

Di sektor eksternal, Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan sebesar USD0,95 miliar. Capaian ini ditopang ekspor nonmigas, khususnya dari industri pengolahan yang tumbuh 8,19 persen (yoy), mencakup komoditas utama seperti minyak sawit, nikel, dan besi baja, serta produk bernilai tambah seperti otomotif dan elektronik.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/320/3204166//ketum_kadin-3JKM_large.jpg
Anindya Bakrie Ajak Industri Ekspansi Bisnis ke AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/320/3204105//pelatihan_vokasi-uKRH_large.jpg
Pelatihan Vokasi 2026 Siapkan 70 Ribu Peserta, Terhubung Langsung dengan Industri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/320/3204053//industri_pembiayaan-XOKQ_large.png
Industri Pembiayaan Hadapi Tantangan Kompleks, Isu Penagihan Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/320/3203867//gas_industri-w1rm_large.jpg
Pasokan Gas Jadi Sorotan, Operasional Industri RI Terganggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/320/3201206//munas-fhXk_large.jpg
Intip Strategi Industri Baja Nasional di Tengah Tantangan Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/320/3200810//mensesneg-tGQs_large.jpg
Intip Obrolan Prabowo dengan 22 Pengusaha Apindo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement