HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Sekuritas Gelar Investor Gathering & Corporate Forum 2026, Ajak Investor Tangkap Peluang di Tengah Pergeseran Pasar Global

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |20:06 WIB
MNC Sekuritas Gelar Investor Gathering & Corporate Forum 2026, Ajak Investor Tangkap Peluang di Tengah Pergeseran Pasar Global
MNC Sekuritas Gelar Investor Gathering & Corporate Forum 2026, Ajak Investor Tangkap Peluang di Tengah Pergeseran Pasar Global
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas, perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk kembali menggelar acara tahunan Investor Gathering dan Corporate Forum 2026 dengan mengusung tema "Capturing Early Opportunities in the Global Market Shift" pada Kamis (5/3/2026).

Acara yang digelar di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dihadiri lebih dari 350 investor ini menjadi momentum yang tepat bagi para investor untuk memperluas wawasan, memperkuat jejaring, serta meningkatkan pemahaman terhadap dinamika pasar modal di tengah perkembangan dan tantangan ekonomi yang terus bergerak dinamis.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina mengatakan, pasar modal memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus membuka peluang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perkembangan perusahaan-perusahaan Indonesia.

"Pasar modal bukan sekadar angka yang naik turun. Bukan sekadar IHSG, indeks, atau laporan keuangan. Pasar modal merupakan tempat mimpi perusahaan Indonesia bertumbuh, tempat masyarakat menjadi bagian dari pertumbuhan bangsa, tempat kita tidak hanya menjadi penonton ekonomi, tetapi menjadi pemiliknya," katanya.

Dia menambahkan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada ekspansi jaringan, tetapi juga pada peningkatan literasi dan akses investasi bagi masyarakat.

"MNC Sekuritas tidak hanya membuka cabang hanya untuk sekadar memperluas jaringan atau mengejar angka pertumbuhan. Kami membuka akses, edukasi, dan peluang,” lanjutnya.

 

