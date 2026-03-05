Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Stok Pangan, BBM hingga LPG Dipastikan Aman pada Lebaran 2026

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |07:19 WIB
Stok Pangan, BBM hingga LPG Dipastikan Aman pada Lebaran 2026
Menko Zulhas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTAPemerintah memastikan kesiapan stok pangan dan pasokan energi nasional dalam kondisi aman dan terkendali menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Fokus utama pemerintah saat ini adalah menjaga ketersediaan barang di pasar serta memastikan stabilitas harga agar tetap terjangkau oleh masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan pemerintah terus berupaya menjaga pasokan dan stabilitas harga menjelang Lebaran.

“Saya mengurusi pangan, bagaimana Lebaran itu ketersediaan terjaga dan harga tetap terjangkau,” kata Zulhas, sapaan akrabnya, dalam keterangannya di Istana Kepresidenan, Jakarta dikutip, Kamis (5/3/2026).

Sebagai langkah konkret, Zulhas menyampaikan bahwa dirinya aktif turun langsung ke berbagai daerah untuk memastikan distribusi berjalan lancar serta mendorong intervensi apabila terjadi kenaikan harga.

“Saya juga sudah minta untuk keliling Indonesia, ke daerah-daerah, bertemu bupati dan wali kota agar menggelar bazar atau operasi pasar,” ujarnya.

Zulhas menambahkan, pemerintah daerah dapat mengintervensi harga dengan memanfaatkan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memberikan subsidi, baik subsidi transportasi maupun subsidi harga.

Selain sektor pangan, pemerintah juga memastikan ketersediaan energi, mulai dari Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga LPG, dalam kondisi aman guna memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Idulfitri.

 

Halaman:
1 2
