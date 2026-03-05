BHR Lebaran 2026 Cair, Driver Ojol: Tak Sia-Sia Keluar Kerja Sejak Subuh

Para mitra driver mengaku bersyukur karena kembali menerima BHR pada tahun ini. (Foto: Okezone.com/Gojek)

JAKARTA — Gojek menyalurkan Bonus Hari Raya (BHR) kepada mitra pengemudi roda dua dan roda empat menjelang Lebaran 2026. Para mitra driver mengaku bersyukur karena kembali menerima BHR pada tahun ini.

Salah satu penerima, Echa, mitra pengemudi roda dua Gojek, mengaku bersyukur dan mengapresiasi bonus sebesar Rp900.000 yang diterimanya setelah mempertahankan status Mitra Juara selama satu tahun penuh.

“Alhamdulillah dapat Rp900.000. Tidak sia-sia saya keluar kerja sejak subuh dan jadi Mitra Juara selama satu tahun penuh, kawan,” ujar Echa, dikutip dari Instagramnya, Kamis (5/3/2026).

Echa menjelaskan nominal BHR yang diterimanya pada tahun ini meningkat signifikan. Sebab, pada tahun sebelumnya Echa hanya mendapatkan BHR dengan nominal Rp50.000.

“Kalau tahun lalu, saya masih di tingkat Basic. Tapi Alhamdulillah tetap dapat juga, meskipun cuma Rp50.000, lumayan. Setidaknya tahun ini ada peningkatan yang sangat luar biasa,” kata Echa.

Diketahui, proses penyaluran BHR untuk mitra Gojek telah mencapai 100 persen atau rampung pada Rabu, 4 Maret 2026. Sekitar 400.000 mitra Gojek yang memenuhi kriteria telah mendapatkan BHR yang disalurkan melalui saldo GoPay Mitra.

BHR diberikan kepada mitra Gojek yang memenuhi sejumlah kriteria, antara lain tingkat penggunaan platform Gojek sebagai sumber pendapatan utama atau tambahan yang diukur melalui jam online, serta tingkat kualitas pelayanan yang diukur melalui tingkat penerimaan dan penyelesaian order.