Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BHR Lebaran 2026 Cair, Driver Ojol: Tak Sia-Sia Keluar Kerja Sejak Subuh

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |21:08 WIB
BHR Lebaran 2026 Cair, Driver Ojol: Tak Sia-Sia Keluar Kerja Sejak Subuh
Para mitra driver mengaku bersyukur karena kembali menerima BHR pada tahun ini. (Foto: Okezone.com/Gojek)
A
A
A

JAKARTA — Gojek menyalurkan Bonus Hari Raya (BHR) kepada mitra pengemudi roda dua dan roda empat menjelang Lebaran 2026. Para mitra driver mengaku bersyukur karena kembali menerima BHR pada tahun ini.

Salah satu penerima, Echa, mitra pengemudi roda dua Gojek, mengaku bersyukur dan mengapresiasi bonus sebesar Rp900.000 yang diterimanya setelah mempertahankan status Mitra Juara selama satu tahun penuh.

“Alhamdulillah dapat Rp900.000. Tidak sia-sia saya keluar kerja sejak subuh dan jadi Mitra Juara selama satu tahun penuh, kawan,” ujar Echa, dikutip dari Instagramnya, Kamis (5/3/2026).

Echa menjelaskan nominal BHR yang diterimanya pada tahun ini meningkat signifikan. Sebab, pada tahun sebelumnya Echa hanya mendapatkan BHR dengan nominal Rp50.000.

“Kalau tahun lalu, saya masih di tingkat Basic. Tapi Alhamdulillah tetap dapat juga, meskipun cuma Rp50.000, lumayan. Setidaknya tahun ini ada peningkatan yang sangat luar biasa,” kata Echa.

Diketahui, proses penyaluran BHR untuk mitra Gojek telah mencapai 100 persen atau rampung pada Rabu, 4 Maret 2026. Sekitar 400.000 mitra Gojek yang memenuhi kriteria telah mendapatkan BHR yang disalurkan melalui saldo GoPay Mitra.

BHR diberikan kepada mitra Gojek yang memenuhi sejumlah kriteria, antara lain tingkat penggunaan platform Gojek sebagai sumber pendapatan utama atau tambahan yang diukur melalui jam online, serta tingkat kualitas pelayanan yang diukur melalui tingkat penerimaan dan penyelesaian order.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/320/3205066//bhr_ojol_2026-vrmM_large.jpg
BHR Ojol Bentuk Kebijakan Perusahaan Berbasis Produktivitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/320/3204974//ojek_online-2m4O_large.jpg
BHR Ojol Lebaran 2026 Siap Dicairkan, Bonus Terendah Rp150 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/320/3204897//bhr_ojol_2026-Az5q_large.jpg
Segini Nominal BHR 2026 Ojol yang Cair H-7 Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/320/3204893//bhr_2026-QnB9_large.jpg
GoTo Siapkan BHR 2026 Rp110 Miliar untuk 400 Ribu Mitra 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/320/3204741//ojol-4NGd_large.jpg
BHR Ojol 2026 Cair Rp220 Miliar untuk 850 Ribu Mitra, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/320/3204823//gojek-dTF9_large.jpg
Anggaran BHR Gojek 2026 Naik 2 Kali Lipat Jadi Rp110 Miliar, Segini yang Diterima Mitra Driver
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement